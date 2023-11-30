Відкривають "школи журналістики": росіяни формують пропагандистів з української молоді

На тимчасово окупованих територіях росіяни створили низку фейкових медіа, які підпорядковуються російським кураторам. Під час "уроків журналістики" ворог промиває мізки українцям, розповіли координатори підпілля.

На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються створити "журналістів" з місцевих колаборантів. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Ворог продовжує роботу з формування на тимчасово окупованих територіях мережі пропагандистів", — йдеться у повідомленні.

Координатори підпілля зазначили, що окупанти створили на окупованих територіях низку фейкових, начебто місцевих медіа, які підпорядковуються кураторам з Російської Федерації. Також ворог намагається створити так званих "журналістів" з "купки місцевих колаборантів".

У ЦНС наголосили, що окупанти відкривають так звані "школи журналістики" та намагаються туди заманити молодь, що "мріє про славу". В Луганській області росіяни відкрили так званий "будинок журналіста", де проходить форум російських пропагандистів.

"До Генічеська (Херсонська область) прибув співробітник пропагандистського ресурсу "ТАСС" Андрій Ціцінов, який під час "уроків журналістики" промиває мізки українцям лекціями щодо приналежності захоплених земель до РФ", — додали координатори підпілля.

Нагадаємо, 24 листопада у ЗМІ розповіли, що на території Європейського Союзу російські сайти продовжують поширювати дезінформацію через дзеркальні до заблокованих платформи. Журналісти зазначили, що також РФ використовує "блакитну галочку" в Х (Twitter) для просування інтересів Кремля.

28 листопада в Центрі національного спротиву розповіли, що на тимчасово окупованих територіях ворог використовує дітей для прославлення війни. У початкових класах українських дітей змушують під диктування писати листи російським військовим.