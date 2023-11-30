Винищувач США зник під час рейду у Другій світовій: через 80 років його знайшли (фото)

Американський пілот Воррен Сінгер не повернувся з рейду на своєму P-38 Lightning 25 серпня 1943 року. ВПС США атакували італійські аеродроми недалеко від Фоджі перед висадкою союзників.

Американський винищувач P-38 Lightning, який зник у повітряному просторі Італії 1944 року під час ризикованого авіанальоту, вдалося знайти. Про це повідомляє The Sun.

Американський пілот Воррен Сінгер зник на своєму P-38 Lightning 25 серпня 1943 року під час атаки на італійські аеродроми неподалік від Фоджі.

Місце аварії винищувача P-38 Lightning

Мета місії полягала в тому, щоб послабити контрдії Італії під час майбутньої висадки союзників. У підсумку було знищено 65 літаків, при цьому США втратили сім винищувачів P-38.

Однак пілот Сінгер так і не дістався до мети. Востаннє його бачили, коли він летів недалеко від Манфредонії. Йому було 22 роки, у нього залишилася дружина Маргарет, а їхнє весілля відбулося за п'ять місяців до фатального вильоту. Того ж року народилася його дочка Пеггі.

Пілот Воррен Сінгер

Але тепер, через 80 років, дайвери все ж виявили уламки літака Сінгера на глибині близько 12 метрів на дні затоки Манфредонія.

У загиблого у 22 роки пілота 12 нащадків

Його онук Дейв Кларк сказав, що сім'я вважає свого дідуся героєм.

"Він був дуже молодою людиною з любов'ю, надією і мріями. Одна з дійсно дивовижних особливостей цієї історії в тому, що у Воррена 12 нащадків", — пояснив онук, додавши, що всі вони зобов'язані тому короткому часу, який Маргарет і Воррен провели разом.

Уламки P-38 Lightning

Впізнав затонулий літак Дайвер Фабіо Бішотті. За його словами, повітряне судно напрочуд добре збереглося.

Судячи з усього, у нього була якась механічна несправність, і тому він упав у воду. Він не постраждав від ударів артилерії, оскільки перебував на безпечній відстані, за кілька кілометрів від берегової лінії.

Біскотті, який керує дослідницькою групою в Італійській військово-морській лізі, сказав, що сліди тіла все ж виявлено. На його думку, пілоту вдалося вибратися з кабіни, але потім він, імовірно, потонув.

"Вікна відчинені, тому ми майже впевнені, що йому вдалося покинути літак, а потім, хто знає, що сталося. Можливо, він намагався плисти, або його важка форма потягнула його на дно", — пояснив він.

Уламки P-38 Lightning

Дайвер зрозумів, що натрапив на американський P-38, за характерною конструкцією, а те, що це літак Сінгера, встановили по тому, що всі інші P-38 після рейду повернулися.

Зі 166 літаків, які брали участь у рейді, 137 досягли мети, решта повернулися через несправності, що виникли, і тільки один зник.

Винищувач P-38 Lightning

P-38 Lightning Фото: Viral Press

Lockheed P-38 Lightning – одномісний американський літак із двопоршневим двигуном. Широко застосовувався за часів Другої Світової війни. Для потреб американської армії його розробила корпорація Lockheed.

У P-38 була характерна двобалкова конструкція з кабіною та озброєнням. Винищувач пускали в дію у різних військових цілях, у т.ч. і під час нічних бомбардувань і для розвідки, оскільки він не розроблявся як важкий бомбардувальник.

Нагадаємо, що 10 листопада американський військовий літак розбився над Середземним морем. За відомостями американських військових, аварія сталася під час навчань у східній частині Середземного моря.

Також повідомлялося про те, як артефакти затонулого корабля розкривають торговий світ давнини.