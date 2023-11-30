Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, кого призиватимуть в першу чергу

Чоловіків, які прийшли до ТЦК та СП, відразу не відправляють в ЗСУ. Громадян можуть мобілізувати, якщо за станом здоров'я та фахом вони потрібні, розповіли в ЗСУ.

Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що з лютого 2022 року в Україні мобілізація триває планово, без посилень чи послаблень. Про це повідомив в інтерв'ю NV.

"Мобілізація в Україні триває з лютого 2022-го року, і вона триває планово, ніяких посилень або послаблень не було, можливо, був більший набір на початку, коли формувалося більше частин. Усі виклики, які були у зв’язку з проведенням мобілізації в Росії, були враховані під час нашої мобілізації", — сказав Володимир Фітьо.

З його слів, наразі в Україні військовозобов'язаними вважаються громадяни віком від 18 до 60 років, які за станом здоров'я можуть проходити військову службу. Також є категорія призовників віком від 18 до 27 років, які можуть призиватися на військову службу. Фітьо наголосив, що наразі ця група громадян не призивається, оскільки немає указу президента на звільнення попередніх строковиків по демобілізації.

Володимир Фітьо розповів, що після отримання повістки військовозобов'язані проходять огляд та оновлюють свої військово-облікові дані. Їх скеровують у навчальний центр, де вони проходять навчання, якщо в них немає причин, передбачених законодавством для отримання відстрочки від мобілізації. Після цього військовозобов'язаних скеровують до військових частин.

Він наголосив, що якщо громадянин прийшов до ТЦК та СП, це не означає, що він відразу йде в ЗСУ. Натомість людина надає свої облікові дані, якщо за станом здоров'я та фахом вона потрібна, її можуть мобілізувати за тим напрямком, який формується.

Фітьо розповів, що найпростіше навчання, яке триває від одного місяця, на військово-облікову спеціальність "стрілець", тоді як на складніші спеціальності — оператор дронів, навідник-артилерист та інші — навчання може тривати місяць, два чи три, відповідно до програми. Крім цього, мобілізовані можуть проходити навчання за кордоном у країнах-партнерах — Німеччина, Іспанія, Велика Британія та інші.

Нагадаємо, під час війни військовозобов'язані українці можуть виїхати з України за певними підставами. Зокрема, за станом здоров'я, сімейними обставинами, професією.

Раніше повідомлялося, що в українському законодавстві закріплено список захворювань, які звільняють громадян від мобілізації. В мирний час перелік захворювань, що дозволяють уникнути військової служби, більший, ніж під час воєнного стану.