Танки Abrams бояться бруду, полагодити в польових умовах неможливо, — Forbes

За словами журналістів, особливість конструкції двигуна М-1 пов'язана з не меншою небезпекою, ніж російська міна або ракета.

Головна проблема танків М-1 Abrams — фільтри двигуна, які захищають від потрапляння бруду та сміття. Двигуни цих танків американського виробництва потужні, коштують мільйони доларів, але все ж таки тендітні та потребують постійного чищення. Про це пише Forbes.

Якщо не очищати фільтри танка через приблизно кожні 12 годин, пошкодження можуть бути настільки значними, що знадобиться заміна двигуна і, можливо, трансмісії. На тривалий ремонт танки потрібно буде відправляти до Польщі.

Засмічення двигуна несе в собі не меншу небезпеку для М-1, ніж російська міна або ракета.

М-1А1СА, які важать 68 тонн, досить ненажерливі. І багато експертів турбувалися з цього приводу за кілька тижнів перед тим, як адміністрація президента США Джо Байдена пообіцяла передати їх Україні.

Лора Купер, заступник глави Пентагону, навіть називала Abrams "пожирачем бензину".

Витрата палива Abrams — приблизно 4 літри (галон) на 10 км. Американська армія використовує для своїх М-1 реактивне паливо, але інші країни (зокрема Австралія) — дешевше дизельне.

Але ніщо не вказує на те, що заміна палива будь-яким чином впливає на ефективність системи, і Україна зможе заправляти їх тим самим паливом, що й інші танки.

Але ось фільтри Abrams — це, мабуть, найбільший головний біль для ЗСУ. Їхнім екіпажам доведеться двічі на день збільшувати оберти двигуна танка до високих і так запускати імпульсно-струменеву систему та викидати повітря з танка разом із пилом і сміттям.

Така система очищення на Abrams з'явилася на початку нульових років, до цього танкісти, особливо ті, що воюють у пустельних місцевостях, відкрито говорили, що вони ненадійні.

"Армійським чиновникам добре відомо про проблеми, пов'язані з високою витратою пального, ненадійними паливними насосами та потраплянням піску. Над вирішенням працюють", — зазначали представники Рахункової палати США 1992 року.

Як рішення було розроблено процедуру імпульсного струминного очищення, яку необхідно проводити двічі на день. Поки екіпажі суворо дотримуються цього правила, все буде працювати добре. Навіть під обстрілами.

Усього цього можна навчити екіпаж, вважає відставний генерал Марк Хертлінг. Але, за його словами, помилка, а вони неодмінно трапляться, загрожує тим, що двигун вартістю мільйони доларів буде виведений з ладу. Відремонтувати його в польових умовах неможливо.

Нагадаємо, що Тайвань починає масштабну модернізацію застарілих танків M60A3.

Також повідомлялося, що експерт розповів про становище на фронті, Авдіївку, яку "завалять м'ясом", контрнаступ і танки M1 Abrams.