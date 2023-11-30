У Верховній Раді пропонують демобілізувати військових після 18 місяців служби

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що через невизначеність термінів служби призводить до соціальної напруги та до погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає демобілізацію бійців, які відслужили в Силах оборони 18 місяців з дня призову. Про це 30 листопада повідомив автор проєкту нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, кожен військовий зможе подати рапорт на демобілізацію за три місяці.

"Військові мають повідомити за три місяця про бажання звільнення. Якщо військові висловили бажання продовжувати службу, то вони не будуть демобілізовані", — поточнив депутат.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що через невизначеність термінів служби призводить до соціальної напруги та до погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців.

Він закликав колег якомога швидше винести законопроєкт на розгляд.

"Це дуже важливе питання, яке вже треба вирішувати. Заміна військових необхідна, неможливо витягти всю цю війну на одних і тих самих людях, які півтора року сидять на фронті. Це дуже складно. Ми повинні повернути довіру. Бо зараз система виглядає так – вхід туди є, а виходу немає. Нам зараз потрібні чіткі правила, які регламентують питання мобілізації і демобілізації", — зазначив Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що виші та роботодавці сприяють ухиленню громадян від мобілізації.

Раніше повідомлялося, що бойова медикиня Сил територіальної оборони ЗСУ, сержант Аліна Сарнацька заявила, що захищати державу повинні не лише чоловіки.