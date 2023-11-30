Leopard-1 виглядають як суїцидальний акт садомазохізму: РФ модернізувала танк Т-62МВ (фото)

Росіяни максимально підвищили захищеність бойових машин, проте танки втратили свою мобільність, розповів експерт Олександр Коваленко.

Збройні сили Російської Федерації модернізували танк Т-62МВ до зразка 2023 року. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про характеристики оновленої ворожої техніки у своєму Telegram.

"Російські Кулібіни вирішили не розмінюватися на дрібниці і встановили на Т-62М замість ДЗ "Контакт-1" більш сучасний "Релікт" з елементами 4С23, внаслідок чого 62-ка стала схожа з Т-90М", — сказав Олександр Коваленко.

Він зазначив, що російський танк отримав борти від Т-72Б3, тоді як тепловізійний 1ПН96МТ-1 використовується як приціл. За словами росіян, їм вдалося підвищити стійкість до кінетичних засобів ураження до 350 мм, а кумулятивним — до 500 мм разом з захистом від тандемів. Експерт вважає, що інформація щодо тандемів може бути правдою, тоді як те, що фронтальна проєкція танку повністю закрита ДЗ — ні.

Олександр Коваленко наголосив, що через обважування зросло навантаження на силові вузли Т-62, що відоме своєю чутливістю до зміни ваги у велику сторону. Крім цього, модернізований танк втратив свою мобільність. Проте експерт визнав прагнення максимально підвищити захищеність своїх бойових машин, навіть попри зниження їхньої мобільності.

"У даному контексті "голі" Leopard-1 виглядають як суїцидальний акт садомазохізму", — заявив він.

Коваленко додав, що концепція не є новою, проте реалізована тоді, коли постачання лінійки Т-72/80/90 здійснюється повільніше, ніж Т-62 у зону бойових дій.

Модернізований російський танк Т-62МВ

Нагадаємо, 29 листопада аналітики Defense Express розповіли, що росіяни почали масово встановлювати засоби радіоелектронної боротьби на танки. Зокрема, ворог проводить модернізацію техніки в польових умовах.

15 листопада у Defense Express розповіли, що ворог показав тренування на модернізованих танках Т-62М зразка 2022 року в Запорізькій області. Окупанти показали декілька танків Т-62, які модернізували за одним стандартом.