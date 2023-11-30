Не там розпалили багаття: на полігоні в Ростовській області загинула група морпіхів

Близько 20 людей розпалили багаття під час обідньої перерви поруч блоками боєприпасів. Снаряд гранатомета РПГ-7 скотився в багаття і вибухнув.

У Ростовській області на військовому полігоні загинула група військових. Вони підірвалися внаслідок детонації снаряду. Про подробиці надзвичайної події пише російське видання 161.ru.

Обставини розслідує головне військове слідче управління СК.

Трагедія сталася на військовому полігоні Кузьмінського під Ростовом. Попередньою причиною вважають недотримання техніки безпеки.

"Близько 20 людей із бригади морської піхоти розпалили багаття під час обідньої перерви поруч блоками боєприпасів. Снаряд гранатомета РПГ-7 скотився в багаття і вибухнув. На місці загинули вісім людей, ще вісім отримали поранення. Усі постраждалі та загиблі – це контрактники з Владивостока", — розповів виданню очевидець події.

Четверо тяжко поранених бійців померли у шпиталі протягом кількох діб. Після того, що сталося на місці, побував командувач Тихоокеанським флотом.

Міноборони РФ поки що не коментувало трагедію.

Нагадаємо, що 28 листопада повідомлялося про вибухи на території окупованого Токмака. Окупаційна вдала звинуватила у вибухах українську сторону. За словами мера Мелітополя, окупанти зазнали втрат.

Раніше повідомлялося, що солдати РФ з Осетії, які воюють проти України на Херсонщини ненароком злили втрати в їхньому підрозділі. За їхніми даними вони склали 94% відсотки.