ЗС РФ атакували південь і схід України Shahed і ракетами: скільки цілей знищила ППО

За інформацією Повітряних сил, загалом противник випустив по українських регіонах 25 БПЛА і дві крилаті ракети. Більшу частину повітряних об'єктів вдалося перехопити.

У ніч на 1 грудня російські окупанти знову атакували мирні міста України. Для цього вони використовували як ракети, так і дрони-камікадзе іранського походження "Shahed-136/131". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що противник запустив ударні БПЛА з двох напрямків — Приморсько-Ахтарська на території Росії та мису Чауда на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Також було зафіксовано удари керованими авіаційними ракетами з повітряного простору захопленої частини Херсонської області.

"Загалом ворог застосував дві КАР Х-59 і 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Основний напрямок удару — південь і схід країни", — йдеться в повідомленні.

Для того, щоб відбити повітряний напад, було використано зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Загалом протиповітряна оборона працювала в чотирьох українських регіонах: у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59", — ідеться в повідомленні.

Атака БПЛА 1 грудня: подробиці від ОВА

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін розповів, що минулої доби противник здійснив 91 обстріл. Було випущено 528 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них — 7 "Shahed". По обласному центру було запущено 27 снарядів.

"Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводів і підприємств у Херсоні; будинок культури в Херсонському районі. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 8 — отримали поранення", — заявив Олександр Прокудін.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зі свого боку зазначив, що ракету було запущено по Кривому Рогу. Наразі належить з'ясувати наслідки атаки, однак, за попередніми даними, обійшлося без жертв.

Влада інших областей, у яких було зафіксовано загрозу, ніяк не коментувала атаку на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 30 листопада очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 2000 українців загинули з початку 2023 року через ЗС РФ. Найбільше обстрілів з боку окупаційних військ РФ зафіксовано в Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.