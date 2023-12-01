Ізраїль відновив бойові дії у секторі Гази та звинуватив ХАМАС у порушенні перемирʼя

За інформацією місцевих ЗМІ, ракети з сектору Гази випустили близько 7-ї ранку за місцевим часом у бік південної громади Холіт. "Залізний купол" для перехоплення не використовувався.

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) відновила бойові дії проти палестинської ісламістської організації ХАМАС у секторі Гази. Про це у пʼятницю, 1 грудня, заявили в ЦАХАЛ.

"ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію", — йдеться у повідомленні.

Тож, після семиденного перемир'я ізраїльські війська прийняли рішення щодо відновлення бойових дій на території сектору Гази, проти терористичної організації ХАМАС.

За інформацією The Times of Israel, ракети з Гази випустили близько 7-ї ранку за місцевим часом у бік південної громади Холіт.

Як зазначають у ЗМІ, "Залізний купол" не використовувався для перехоплення, оскільки ракети поцілили в безлюдну місцевість. До цього, близько 6-ї ранку, було ще кілька пусків ракет.

Режим припинення вогню в секторі Гази

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей, які передбачають звільнення заручників і припинення вогню. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі. Режим тимчасового перемир'я набув чинності о 7 годині ранку 24 листопада. Маджед аль-Ансарі заявив, що "пріоритетом було звільнення жінок і дітей". Кінцева мета в тому, зазначають у катарському МЗС, щоб пауза в бойових діях зрештою закінчилася "тривалим перемир'ям".

Інформація про ймовірне звільнення заручників з'явилася ще 22 листопада. Тоді зазначалося, що Ізраїль погодився на угоду з ХАМАС для звільнення заручників. Журналісти стверджували, що режим перемир'я триватиме кілька днів, а кожна доба припинення вогню нібито означатиме звільнення ще 10 заручників.

Нагадаємо, 26 листопада 9-річна ізраїльська 9-річна дівчина Емілі Хенд повернулася додому з полону бойовиків ХАМАС. Її вважали загиблою.