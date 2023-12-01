"Незважаючи на відновлення боїв": переговори щодо заручників у Газі тривають, — CNN

За даними журналістів, через годину після закінчення терміну дії перемир'я жодна з основних залучених сторін публічно не оголосила про зрив переговорів.

Переговори з представниками Катару та Єгипту про вивільнення заручників, які перебувають під контролем ХАМАС, все ще перебувають у процесі. Це відбувається незважаючи на відновлення військових дій у секторі Газа. Про це повідомляє видання CNN.

"Переговори щодо звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом у секторі Гази, усе ще тривають", — зазначили джерела.

У джерелі зазначають, що через годину після закінчення терміну дії перемир'я о сьомій ранку за місцевим часом, жодна з ключових сторін — ХАМАС, Катар, Ізраїль, США або Єгипет — не зробила публічної заяви про порушення переговорів.

Режим припинення вогню в секторі Гази

Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей, які передбачають звільнення заручників і припинення вогню. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі. Режим тимчасового перемир'я набув чинності о 7 годині ранку 24 листопада. Маджед аль-Ансарі заявив, що "пріоритетом було звільнення жінок і дітей". Кінцева мета в тому, зазначають у катарському МЗС, щоб пауза в бойових діях зрештою закінчилася "тривалим перемир'ям".

Інформація про ймовірне звільнення заручників з'явилася ще 22 листопада. Тоді зазначалося, що Ізраїль погодився на угоду з ХАМАС для звільнення заручників. Журналісти стверджували, що режим перемир'я триватиме кілька днів, а кожна доба припинення вогню нібито означатиме звільнення ще 10 заручників.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що напередодні перемир'я ЦАХАЛ продовжує битися в Газі. За інформацією журналістів, Армія оборони Ізраїлю ясно дала зрозуміти, що військові продовжують діяти в секторі та завдають ударів по інфраструктурі угруповання ХАМАС.