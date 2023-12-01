Втік лише один окупант: танки та піхота росіян намагалися прорвати позиції 14 бригади (відео)

Волинська бригада зуміла зупинити штурм, який загарбники організували за допомогою танків та великої кількості піхоти.

Українські захисники знищили штурмову групу окупантів. У Facebook 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого повідомила подробиці.

На опублікованому відео можна побачити, що спочатку бійці ліквідували перший танк. Згодом був знищений другий.

Російська піхота також намагалася пройти далі, переховуючись серед дерев, але українські воїни зафіксували їхнє пересування. Згодом завдяки артилерії загарбників знищили. Залишився лише один окупант, який кинувся навтьоки.

"Ворожі танки спалені, ворожа піхота знищена! Такий підсумок сьогоднішнього дня у Князівських воїнів…", – йдеться у дописі захисників.

14 бригада ЗСУ на фронті

Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого 24 листопада ліквідували російську техніку та особовий склад окупантів. Бійці показали, як ліквідували міномет 120-мм калібру. Знищено було й БМП із піхотою та танк, КАМАЗ та автівку.

16 листопада підрозділ зумів зупинити наступ російської важкої бронетехніки. Бійці волинської бригади застосували ПТРК Javelin та уразили першу БМП, а інша – наїхала на міну. Екіпаж ворожого танка, побачивши це, намагався втекти.

Також 6 листопада 14 бригада ЗСУ зупинила наступ танків РФ. Перша БМ була зупинена. Далі бійці влучили й в іншу бронетехніку.

Нагадаємо, бійці підрозділу "Крила до пекла" 103-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України 8 листопада ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс "Тор". Це відбулося на Купʼянському напрямку. Волонтер Сергій Стерненко зазначив, що вартість такого ЗРК стартує від 24 мільйонів доларів — понад 900 мільйонів гривень.