"Павербанки треба дістати, генератори — зарядити": зима буде важкою, — ГУР (відео)

Представник розвідки Андрій Юсов підкреслив, що ракетні обстріли не зупиняються. Він порадив населенню не розслаблятись, адже в зоні ризику — українська енергетика.

Зима в Україні буде важкою. Про це в інтерв’ю "Радіо Байрактар" заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов.

"Попередня була дуже важка і ця буде важка. Війна триває, терористичні атаки, в тому числі ракетні удари, не зупиняються. Під ударом знаходяться цивільна інфраструктура, економічний потенціал", — пояснив він.

Представник української розвідки розповів, що нещодавно основними цілями ЗС РФ була портова і зернова інфраструктура. Однак також ризик зберігається і для енергетичних об’єктів.

Юсов наголосив, що Україна потребує більше систем ППО та ПРО для захисту від ворожих атак. Він завірив, що відповідні обговорення ведуться з партнерами. З його слів, підготовка до зими — триває.

"Розслаблятись точно не варто. Тобто павербанки треба дістати й протерти, генератори — зарядити, все підготувати", — порадив представник ГУР.

Коментар Андрія Юсова (про зиму 2023-2024 — з 22:00)

Нагадаємо, 29 листопада в "Укренерго" прогнозували збільшення дефіциту електроенергії у шести областях. У компанії інформували, що відключення світла у цих регіонах пов’язані з погодними умовами.

Нещодавнє опитування показало, що 75% українців готуються до можливих блекаутів. Зокрема, громадяни купують ліхтарики й батарейки, роблять запас їжі, а також запасаються акумуляторами й генераторами.