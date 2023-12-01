Українці готуються до відключень світла цієї зими — купують генератори та інші прибори, — опитування

Громадяни України в своїй більшості свідомо підходять до проблеми блекаутів взимку. Вони закуповують ліхтарики та батарейки, роблять запаси їжі та питної води, купують акумулятори та генератори.

Related video

Майже 75% українців готуються до можливих проблем з енергопостачанням та блекаутів взимку. Про це свідчить 25 національне опитування "Україна в умовах війни" соцгрупи "Рейтинг".

За даними соцопитування, більшість українців готувалися до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Найбільш виважено та ретельно до проблем з енергопостачанням підходять кияни, а також люди молодого та середнього віку, які більш забезпечені.

"Мешканці міст дещо частіше за інших придбали ліхтарики та батарейки, а також зробили запаси питної води, тоді як мешканці сіл частіше купували генератори", — додають фахівці.

Серед найбільш популярних заходів підготовки придбання ліхтариків та батарейок, підготовка запасів їжі, купівля акумуляторів та генераторів, а також підготовка запасів питної води – кожен з названих заходів зробили більше половини опитаних.

Песимісти і оптимісти: як українці налаштовані на зиму

На інтенсивність підготовки до проблем з енергопостачанням впливають і настрої щодо того, з якими проблемами зіткнеться Україна взимку: песимісти в очікуванні складнощів докладають більше зусиль для підготовки до зими, ніж оптимісти.

"72% опитаних вказали, що у їхньому населеному пункті є "Пункт незламності". Водночас у сільській місцевості майже 40% мешканців зазначили, що їхньому населеному пункті "Пункт незламності" відсутній", — повідомляють фахівці.

Найбільше таких пунктів у Києві, а також на деокупованих та прифронтових територіях. Серед тих респондентів, які мають "Пункт незламності" у своєму населеному пункті, 13% користувалися ним минулої зими: 3% часто, 10% рідко.

Чи планують українці покидати свої домівки у разі блекаутів

За інформацією соціологів, більшість українців (74%) у випадку відсутності електроенергії протягом тижня не планують покидати своє житло.

Водночас майже чверть українців у цьому випадку планують переїхати в інше місце:

11% в межах населеному пункті,

8% — в інший населеному пункті,

3% — у тимчасове місце проживання (школа, тощо),

2% — за кордон.

Найчастіше переміщення обмежується тим же населеним пунктом, в якому респондент зараз проживає. Найчастіше готові до переїзду мешканці Києва, загалом мешканці міст, більш забезпечені, молодші.

Нагадаємо, напередодні міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що промислові споживачі зможуть імпортувати електроенергію, що дозволить їм стабільно працювати під час блекаутів.

Водночас енергетики України поки не підтвердили можливість аварійних відключень світла. Вони також згадали про можливість дефіциту й попросили громадян витрачати електроенергію "раціонально".