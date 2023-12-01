Украинцы готовятся к отключениям света этой зимой — покупают генераторы и другие приборы, — опрос
Граждане Украины в своем большинстве сознательно подходят к проблеме блэкаутов зимой. Они закупают фонарики и батарейки, делают запасы еды и питьевой воды, покупают аккумуляторы и генераторы.
Почти 75% украинцев готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением и блэкаутам зимой. Об этом свидетельствует 25 национальный опрос "Украина в условиях войны" соцгруппы "Рейтинг".
По данным соцопроса, большинство украинцев готовились к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. Наиболее взвешенно и тщательно к проблемам с энергоснабжением подходят киевляне, а также люди молодого и среднего возраста, которые более обеспечены.
"Жители городов несколько чаще других приобрели фонарики и батарейки, а также сделали запасы питьевой воды, тогда как жители сел чаще покупали генераторы", — добавляют специалисты.
Среди наиболее популярных мер подготовки приобретение фонариков и батареек, подготовка запасов пищи, покупка аккумуляторов и генераторов, а также подготовка запасов питьевой воды — каждый из названных мероприятий сделали более половины опрошенных.
Пессимисты и оптимисты: как украинцы настроены на зиму: как украинцы настроены на зиму
На интенсивность подготовки к проблемам с энергоснабжением влияют и настроения относительно того, с какими проблемами столкнется Украина зимой: пессимисты в ожидании сложностей прилагают больше усилий для подготовки к зиме, чем оптимисты.
"72% опрошенных указали, что в их населенном пункте есть "Пункт несокрушимости". В то же время в сельской местности почти 40% жителей отметили, что в их населенном пункте "Пункт несокрушимости" отсутствует", — сообщают специалисты.
Больше всего таких пунктов в Киеве, а также на деоккупированных и прифронтовых территориях. Среди тех респондентов, которые имеют "Пункт несокрушимости" в своем населенном пункте, 13% пользовались им прошлой зимой: 3% часто, 10% редко.
Планируют ли украинцы покидать свои дома в случае блэкаутов
По информации социологов, большинство украинцев (74%) в случае отсутствия электроэнергии в течение недели не планируют покидать свое жилье.
В то же время почти четверть украинцев в этом случае планируют переехать в другое место:
- 11% в пределах населенном пункте,
- 8% — в другой населенном пункте,
- 3% — во временное место жительства (школа и т.д.),
- 2% — за границу.
Чаще всего перемещение ограничивается тем же населенным пунктом, в котором респондент сейчас проживает. Чаще всего готовы к переезду жители Киева, в целом жители городов, более обеспеченные, более молодые.
Напомним, накануне министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что промышленные потребители смогут импортировать электроэнергию, что позволит им стабильно работать во время блэкаутов.
В то же время энергетики Украины пока не подтвердили возможность аварийных отключений света. Они также упомянули о возможности дефицита и попросили граждан расходовать электроэнергию "рационально".