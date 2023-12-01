"Є висоти й залізниця": у 3 ОШБ пояснили постійні штурми РФ Кліщіївки й Андріївки (відео)

Траси в районі Бахмута допомагають українським військам, як зазначив пресофіцер 3-ої окремої штурмової бригади Олександр Бородін, але загарбники навіть близько не підійшли до них.

У районі Андріївки та Кліщіївки є височина й наявність залізниці, що спонукає російських окупантів до регулярних штурмів. Подробиці повідомив пресофіцер 3-ої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що самих населених пунктів уже "не існує", оскільки вони повністю зруйновані. За його словами, будівель фактично немає, залишилися тільки підвали, але не скрізь.

"Там навіть не існує першого поверху, грубо кажучи", — пояснив військовий.

Олександр Бородін розповів, що локація, де розташовані Андріївка та Кліщіївка, є важливою для російських окупантів із певних причин. За його словами, висоти — дуже важливий елемент для оборонних дій. Наявність залізниці також є необхідним фактором для загарбників, адже дозволяє покращити їхні логістичні спроможності.

Він наголосив на тому, що траси в районі Бахмута допомагають українським військам. Загарбники до них не добралися навіть близько. За його словами, інколи умовні поле та три посадки важливіші, ніж населений пункт.

"Із медійної точки зору важливіші назви", — додав Бородін.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку, як ідеться в ранковому звіті станом на 1 грудня, російські війська вели штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Українські підрозділи відбили 24 атаки. Сили оборони України й надалі здійснюють штурмові дії південніше за Бахмут. Бійці завдають ворогу втрат у живій силі й техніці, закріплюються на вже досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 14 листопада в 3 ОШБр пояснили дії окупантів у районі Бахмута. Російські окупанти не полишають спроб повернути контроль над залізною дорогою поблизу Кліщіївки, оскільки успішні результати дадуть їм можливість покращити свої позиції.