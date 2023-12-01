105-мм гармату замінити 120-мм: Греція хоче модернізувати парк Leopard 1A5

За 30 років експлуатації греки жодного разу не проводили ремонт чи модернізацію танків Leopard 1, тому вони здебільшого в занедбаному стані. Італійська компанія може покращити ситуацію.

Міністерство національної оборони Греції оголосило про наміри модернізувати танки Leopard 1A5, яких в армії близько 500 одиниць. Про це повідомляє грецькій Defence Review.

Генеральному штабу Сухопутних військ італійська оборонна компанія Leonardo показала презентацію глибокої модернізації танків Leopard 1A5. Що саме пропонує італійський виробник, публічно не оголошується, проте у 2022 році вони подавали Бразилію версію для модернізації Leopard 1A5. Вони пропонували замінити бойовий модуль на башту Hitfact Mk.2

Hitfact Mk.2 складається із башти та бойового відділення. Він може містити в собі 105-мм гармату або 120-мм гарматою з довжиною ствола 45 калібрів. Бойовий модуль потребує екіпаж з 2-3 осіб й опціонально може мати автоматичну систему заряджання. Також башта оснащується кулеметом 7,62 мм або 12,7 мм калібру.

Бойовий модуль Hitfact Mk.2 використовується на італійських бойових машинах Centauro II. Зварна башта має захист від куль та осколків, але є пакет додаткового захисту, який зможе захищати вже від автоматичних гармат.

Centauro II з бойовим модулем Hitfact Mk.2

Як пише "Мілітарний", грецька армія має близько 500 танків Leopard 1 у версії A5 або GR й ще певну кількість танків Leopard 1V, який по суті є старішою версією А4. За 30 років експлуатації німецькі танки фактично не проходили жодної модернізації. Через це більшість машин зношена або потребує капремонту. Пропозиція Leonardo може стати ефективним рішенням, бо зможе продовжити час для експлуатації машин в армії. До того ж запчастини до Leopard 1A5 вже не дуже розповсюджені на ринку.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Україна може отримати грецькі Leopard 1 в обмін на відремонтовані машини.

Також експерти повідомляли, чим бельгійські Leopard 1 відрізнятимуться від німецьких.