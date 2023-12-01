Дістануть усюди: Ізраїль починає кампанію полювання на лідерів ХАМАС по всьому світу

Чиновники повідомили журналістам, що тепер не стоїть питання, чи варто ліквідувати лідерів угрупування. Тепер стоїть питання, як це зробити, і де.

Ізраїльські спецслужби готуються ліквідовувати лідерів угрупування ХАМАС по всьому світі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За наказом премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньягу провідні служби Ізраїлю працюватимуть над тим, щоб ліквідувати лідерів ХАМАС, які проживають на території Лівану, Туреччини та Катару. В останній десятиліттями знаходиться політичний офіс ХАМАС. Кампанія ліквідації буде продовженням ізраїльських спецоперацій, які дозволили ліквідувати бойовиків у Бейруті, лідера ХАМАС в Дубаї, лідера Хезболли в Сирії та вченого-ядерника в Ірані.

Зазначається, що Ізраїль утримувався від ліквідації бойовиків у Катарі, Лівані, Ірані, Туреччині та Росії задля уникнення дипломатичних криз. Ці країни надавали певний захист ХАМАС.

"Я дав вказівку Моссаду діяти проти керівників ХАМАС, де б вони не були", — сказав Нетаньягу під час загальнонаціонального звернення 22 листопада.

Зазвичай Ізраїль тримає подібні плани в тиші. Проте лідери країни прямо заявили про свої наміри після нападу 7 жовтня. Ізраїль вже працює над тим, щоб захопити чи вбити лідерів ХАМАС у секторі Гази. Чиновники сказали, що тепер питання не стоїть, чи варто ліквідувати лідерів угрупування, а в тому, де і яким чином. Також розглядається варіант того, чи можна примусово вислати бойовиків ХАМАС низького рангу з Гази, щоб зменшити бойові дії.

Наразі триває планування, яким чином будуть здійснюватись операції. Ізраїльські спецслужби почали кампанію з ліквідацію своїх ворогів після Олімпіади в Мюнхені 1972 року, коли загинуло 11 ізраїльських спортсменів від рук палестинців.

Нагадаємо, Ізраїль відновив бойові дії у секторі Гази через порушення з боку ХАМАС.

30 листопада ЗМІ писали, що США зажадали від Туреччини припинити підтримку ХАМАС і РФ.