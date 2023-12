"Путін при владі не надовго", але наступник буде гіршим, — легенда британської армії Майк Джексон

За словами колишнього голови Генштабу британської армії, малоймовірно, що Володимир Путін збереже свою роль лідера Росії. Це єдиний прогноз, який можна робити, вважає "Мачо Джеко".

Президент РФ Володимир Путін не зможе тривалий час залишатися російським лідером, але його наступник може виявитися ще гіршим. Таку заяву зробив генерал Майк Джексон ("Macho Jacko"), якого вважають легендою британської армії. Про це пише The Sun.

79-річний Сер Майк сказав, що з тираном "так чи інакше" буде покінчено, проте він попередив, що, хто б не прийшов на зміну Путіну, він може виявитися набагато гіршим за попередника.

"Тим, хто не може дочекатися, коли Володимира Путіна скинуть з його п'єдесталу, або навіть коли він опиниться на кілька метрів під землею, варто пригадати дитячу пісеньку: "Hang on tight to nurse, for fear of something worse" ("Міцно тримайся за няню, щоб не сталося чогось гіршого)", — пояснив експерт.

"Немає гарантії, що наступник Путіна не буде настільки ж авторитарним, як і він", — додав Джексон.

У багатьох публікаціях у ЗМІ стверджується, що 71-річний Путін серйозно хворий, хоч би що там було, очікується, що він переможе на майбутніх виборах 2024 року, які для нього стануть уже п'ятими.

Колишній офіцер радянської розвідки перебуває при владі в Росії — у статусі президента і прем'єр-міністра — з 1999 року. Але сер Майк вважає, що правління російського президента скоро завершиться.

"Єдиний прогноз, який, з моєї точки зору, варто зробити: малоймовірно, що Володимир Путін збереже свою роль лідера Росії, так чи інакше", — сказав Джексон.

Чим відомий Майк Джексон?

Майк Джексон

Джексон приєднався до британської розвідспільноти 1963 року, за час служби він також здобув ступінь у галузі досліджень Росії в Університеті Бірмінгема.

З 2003 по 2006 рр. Джексон очолив Генеральний штаб британської армії, а раніше керував натовськими військами в Косово.

Минулої середи, виступаючи перед представниками лондонського Клубу кавалерії та гвардії, він згадав про війну в Україні та сказав, що все вказує на те, що війна триватиме "досить довго".

У Путіна, за його словами, немає бажання йти на компроміс, тому що він прагне заново побудувати Радянський союз.

"Він хоче відновити, як він це розуміє, Радянський Союз і ще ширше — Варшавський пакт. Тому й була Чечня, Грузія, війна за Крим і Україну, яка почалася 2014 року", — зазначив він.

Пляшка віскі російському генералу

Майк Джексон на зустрічі з представником Королівських сил Австралії

Широкої популярності Майк Джексон набув у червні 1999 року, коли командував військами KFOR у Боснії та Герцеговині.

Джексон відкрито відмовився виконувати наказ американського генерала Веслі Кларка (свого безпосереднього начальника в ланцюжку командування військами НАТО) — блокувати злітні смуги аеропорту і взяти в оточення російський контингент. Російські війська зайняли аеропорт у столиці Косова раніше, ніж туди прийшли війська НАТО.

"Я не збираюся розпочинати Третю світову війну за твоєю забаганкою", — такою була його відповідь.

У підсумку напружене протистояння вирішилося мирно.

Встановити робочі стосунки з командуванням російським контингентом у Приштині Джексону вдалося, як стверджує "Вікіпедія", за допомогою пляшки віскі (за іншими даними, російському генералу Віктору Заварзіну він передав фляжку).

Надалі британські солдати, якими командував його син, забезпечили прикриття росіянам.

Майк Джексон і Весс Кларк із принцом Чарльзом у Косово

Після інциденту в аеропорту Приштини британська бульварна преса нагородила генерала прізвиськом "Macho Jacko".

"Росію слід було запросити і в НАТО, і в ЄС"

Озираючись на події 33-річної давнини, Сер Майк каже, що Захід упустив можливість побудувати довготривалі стосунки та зблизитися з Росією після падіння Берлінської стіни. Він вважає, що світовим лідерам слід було запросити Росію в НАТО і Євросоюз.

"Реакція Заходу на екстраординарні події могла б бути більш великодушною", — вважає він.

Москві, за його словами, потрібно було запропонувати "два папери".

"Одна — заявка в НАТО. Інша — в ЄС. На ваш розсуд, якщо хочете. Ось вони. Але ми цього не зробили", — пояснив своє бачення Джексон.

Мирні переговори України та РФ

Гіпотетичні мирні домовленості між Україною і Росією, він вважає, тільки відтермінують війну на кілька років. РФ використає цей час, щоб перебудувати армію і почати нову атаку.

"Росія має надзвичайну глибину географічно і в тому, що стосується населення. Без зовнішньої допомоги, я боюся, з часом російська маса переважить усе те, що Україна може виробити", — пояснив генерал.

