"Картонна коробка на траках": експерт про недоліки німецьких танків Leopard-1

Перше застосування пари танків Leopard-1 завершилося для них втратою боєздатності. Головним недоліком машини, на думку Олександра Коваленка, є броня. А точніше – її відсутність.

Перші танки Leopard-1 Україна отримала у вересні цього року. Багато хто плутає Leopard-1 з Leopard-2, а різниця між ними величезна. Вони можуть принести як користь, так і завдати шкоду не так ворогу, як самим українським захисникам, у разі неправильного застосування. Про це розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Я не приховую, що з першого дня як почув про можливість отримання Україною цих танків, виступав проти цієї ідеї. І думки своєї не змінив, незважаючи на те, що у її прихильників та адептів культу Leopard-1 виявилося дуже багато. Мабуть тому, що з дивана дуже зручно судити про те, який це "хороший" танк, не ризикуючи потрапити до складу його екіпажу, для виконання бойового завдання на лінії бойового зіткнення", — говорить експерт.

Він зауважує, що широкорозповсюджена думка про те, що "краще щось, ніж нічого", помилкова.

"Взагалі не розумію сенсу цього твердження. Що означає "нічого"? Коли зайшла мова про Leopard-1, ми від Польщі отримували Т-72М1, велися переговори про передачу РТ-91 "Twardy". І в даному випадку згадуючи аргумент "А у нас був інший вибір?" — Так, він у нас був. Адже ми змогли отримати танки Т-72 не лише від європейських користувачів, але нам їх везли навіть із Марокко! А в 2023 році змогли дотиснути танкову коаліцію, отримавши в результаті Challenger-2 і Leopard-2", — вважає військовий експерт.

Він додав, що в України були можливості тиснути на отримання танків іншого типу, але, хтось дав зелене світло "картонній будці для суїциду".

"Його можна використовувати як БМП!" Ні, не можна. Тому що танк – це танк, а БМП – це бойова машина піхоти, призначена для перевезення десанту, захищеної доставки його на місце виконання бойового завдання. Танк, якщо тільки ти не Merkava, десант може перевозити лише на броні та дилетантські твердження про БМП лише підкреслюють відсутність розуміння функціоналу такої техніки", — зазначив Олександр Коваленко.

Переваги Leopard-1

За словами Олександра Коваленка, у Leopard 1 чудова гармата. Це нарізна 105-мм L7A3 на 56 калібрів. Вибір пострілів стандартний, що дозволяє охопити знищення різноманітних цілей, а саме: підкаліберний APDS-T, кумулятивний HEAT та бронебійно-фугасний HESH/HEP.

Попри калібр 105 мм, ця зброя становить серйозну загрозу російським Т-72, Т-80 і навіть Т-90 у разі влучання в їхні ослаблені зони.

Також танк має чотиритактний десятициліндровий дизель рідинного охолодження MB 838 СаМ-500 потужністю 830 к. с. Це дозволяє йому бути мобільним і швидкісним.

Недоліки Leopard 1

Перше застосування пари Leopard 1 завершилося для них втратою боєздатності. Головним недоліком Leopard 1, на думку експерта, є його броня. А точніше – її відсутність.

Ця броня легко пробивається всією лінійкою російських ПТРК або РПГ-7, 30-мм бронебійними набоями і автоматичною гарматою БМП-2. Через це танк перетворюється на решето.

"Leopard 1 – це картонна коробка на траках. І не тільки перед дронами чи ББ вона вразлива, а й для мін", — зазначає експерт.

Він додає, що у танка досить посередній протимінний захист. Він не гарантує того, що екіпаж може вижити в результаті наїзду, наприклад, на ТМ-62.

"У танка є і низка інших недоліків. Зокрема, його ненадійність. Ми звикли до того, що все німецьке – надійне, але не в цьому випадку. Наприклад, його межа експлуатації по бездоріжжю не перевищувала тисячі кілометрів, після чого був потрібний ремонт. І це в кращі часи, а до нас йдуть танки, які виробили свій ресурс, і навіть після проведеного ремонту не завжди боєздатні. Нагадаю, що нещодавно від однієї такої партії ми відмовилися", — зауважив Коваленко.

Він додав, що якщо танк потребує ремонту, то його не завжди можна провести, оскільки він має запчастини, які вже не виготовляються.

Виправлення недоліків

Експерт вважає, що "живучість" Leopard 1 можна було б підвищити шляхом підвищення рівня його бронювання. Не зайвим було б захистити покриття танка накидкою для зниження помітності машини у широкому діапазоні довжин хвиль.

Також танку необхідне протикумулятивне екранування та додаткове обваження динамічного захисту "Контакт-1".

Нагадаємо, що ЗС РФ модернізували танк Т-62МВ до зразка 2023 року. За словами росіян, їм вдалося підвищити стійкість до кінетичних засобів ураження до 350 мм, а кумулятивним — до 500 мм разом з захистом від тандемів.

Раніше повідомлялося, що 15 листопада у Defense Express розповіли, що ворог показав тренування на модернізованих танках Т-62М зразка 2022 року в Запорізькій області.