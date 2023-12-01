"Військкомати допомогли": українські партизани мобілізувалися до ЗС РФ у Москві (фото, відео)

Агентам із руху "Атеш" потрапити до лав російської армії допомогли військкомати Даниловського і Перовського столичних районів.

Нові представники партизанського руху "Атеш" мобілізувалися до Збройних сил Російської Федерації через кампанію з мобілізації в Москві. Про це повідомляє телеграм-канал "Атеш".

За словами учасників опору, вони вестимуть там диверсійну та підривну роботу.

"Їхнє завдання — не тільки інформувати, а й активно впливати на боєздатність окупантів", — розповіли в "Атеш".

Члени українського підпілля підкреслили, що рух опору зростає і додаються все нові й нові учасники боротьби з путінським режимом.

"Військкомати Даниловського і Перовського районів міста Москви допомогли нашим новим агентам мобілізуватися до ЗС РФ", — уточнюють вони.

Також представники партизанського руху опублікували кадри з військкоматами в Москві, де їм вдалося мобілізуватися в російську армію. Крім того, вони закликали приєднуватися до їхніх лав, щоб покласти край диктаторському режиму і беззаконню.

"Ми завжди стоїмо на боці правди і свободи", — підсумували вони.

Мобілізація в Росії

На початку осені 2023 року в Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч солдатів. Мобілізація також може зачепити Чечню і тимчасово окуповані території України.

Крім того, стало відомо, що мобілізаційний план на окупованих територіях контролює особисто заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Також нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що РФ може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року.

Для людей, які ухиляються від військового обліку, потрібно ввести кримінальну відповідальність, як вважає військовий експерт Євген Дикий. Він обурений тим, що зараз законодавством не вважається злочином ухилення від військового обліку.