"Згадуєш маму-тата": російський рекрутер зізнався, як проходять бої в Україні (відео)

Вербувальник "Кеша" визнав, що за 24 роки не бачив такої війни як в Україні. З його слів, залишитись калікою — це вже "певний плюс".

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Журналісти з’ясували, як функціонує російська ПВК "Редут" та за якими умовами туди наймають бійців. Про це відомо з програми "Система" телеканалу "Настоящее время".

За даними ЗМІ, ПВК "Редут" бере участь у війні в Україні та її найманці воюють на "найкривавіших ділянках фронту". Загалом туди входять щонайменше 20 збройних угрупувань, тобто може йтися про десятки тисяч бійців.

Розслідувачі стверджують, що "Редут" — це секретна система вербування на війну, яку контролює Головне розслідувальне управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ). Один з журналістів зв’язався з рекрутерами ПВК, щоб дізнатися про неї більше.

Вербувальник "Гонець" одразу визнав, що "Редут" — це "аналог ПВК", який фінансується Міністерством оборони РФ. Водночас рекрутерка Надія прямо заявила про зв’язок організації з ГРУ.

Це підтверджує і те, що частину бійців тренують на полігоні російської військової розвідки. Також збори відбуваються у тимчасово окупованому Маріуполі та на території Росії, зокрема у готелі "Тимоша".

"Приїжджаєш туди, заходиш. На першому поверсі сидять хлопчики. Їм кажеш: привіт, я від Кеші. Вони тебе вже направлять — що, куди й чому", — пояснив один з рекрутерів ПВК.

Він завірив, що "хлопчиків" переплутати буде неможливо. Однак "Кеша" одразу попередив, що в готелі краще обійтися без пияцтва, бо "пригоди" можуть обернутися проблемами через вечірні перевірки.

Журналісти встановили, що найманці "Редуту" укладають контракт з юридичною особою, якої насправді не існує. Один з рекрутерів прямо назвав ПВК "фіктивною компанією".

Зарплатню найманцям обіцяють від 110 тисяч рублів (тобто 33 тисяч гривень), при перебуванні в зоні бойових дій — оклад вдвічі більший. Кожен охочий "долучитись" має пройти спеціальну перевірку — на наявність зв’язків з Україною.

"Війна доволі жорстка. Я в цій темі з 1999 року, і я побував на багатьох конфліктах. Такого я ще не бачив. Скажімо, не в усіх духу вистачає, бо коли криє арта, згадуєш маму-тата, усіх родичів", — поділився вербувальник "Кеша".

Водночас він зазначив, що в цьому є "певний кайф". "Кеша" пояснив, що йдеться про "безплатний наркотик" — адреналін.

"Тебе пре як удава. Адреналінову залежність вилікувати неможливо взагалі нічим. Тому в якому б стані людина не була — без ніг, без рук — яка хоча б раз пройшла цю тему, буде сюди повертатись неодноразово", — підкреслив він.

Рекрутер "Редуту" попередив, що війна — це не "жарти", і бої жорсткі. З його слів, на передовій гинуть не щодня, але "доволі часто".

"Вмирати не боляче — боляче бути калікою. Але це теж певний плюс — все ж живий", — додав він.

Нагадаємо, у Росії продають мобілізованих у штурмові бригади ПВК "Редут". Ціна одного солдата складає лише 272 долари.

Представник ГУР Андрій Юсов заявляв, що Росія використовує "Редут" для проведення прикритої мобілізації. З його слів, у цю ПВК набирають "вбивць з досвідом".