Окупували Київську область: журналісти дізналися імена найманців ПВК "Редут" (фото, відео)

У розслідуванні наголошується, що багато хто з бійців і командирів приватного формування пов'язані не тільки з Донбасом, а й із війною в Сирії. Ба більше, у частини з них були колосальні борги.

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Українським журналістам вдалося ідентифікувати сотню бійців і командирів приватної військової компанії (ПВК) "Редут", які брали участь у вторгненні РФ на територію України. Про це йдеться в розслідуванні проєктів "Радіо Свобода "Схеми" і "Система" від 10 жовтня.

Виявилося, що більше третини ідентифікованих осіб уже перебували в базі "Миротворець", оскільки брали участь у бойових дій на території України з 2014 року. Також кожен шостий із них раніше перебував у ПВК "Вагнер", а кожен десятий воював на території Сирії.

Журналісти дізналися імена бійців і командирів із ПВК "Редут", які воювали в Україні Фото: Скриншот

Окремо журналісти зазначили, що під час розслідування виплила цікава деталь, адже щонайменше три десятки учасників ПВК "Редут" мали за плечима борг загальною сумою понад 200 тисяч доларів.

До слова, у 2023 році в приватну військову компанію почали набирати ув'язнених із колоній по всій країні. Журналісти змогли дізнатися імена щонайменше 32 таких громадян РФ.

Журналісти дізналися імена бійців і командирів із ПВК "Редут", які воювали в Україні Фото: Скриншот

ПВК "Редут": імена командирів

Батальйоном "Чібіс" у складі ПВК "Редут", який брав участь в окупації Київської області у 2022 році, керував сербський військовий Давор Савiчич із позивним "Вовк".

У минулому він уже перебував у розшуку "Інтерполу", а з 2014 року встиг узяти участь у бойових діях на Донбасі та в Сирії. Свого часу він перебував у складі групи "Вагнер", де командував взводом громадян Сербії.

"У 2022-му Савічич вкотре повернувся в Україну, на Київщину – додатково це підтверджується білінгами, до яких отримали доступ "Схеми" – дані щодо пересування його телефона, що з’єднувався з вежами зв’язку в декількох селах неподалік столиці", — ідеться в повідомленні.

Також командиром однієї з рот є Олексій Верещагін, який у минулому був президентом київського байкерського клубу "Нічні вовки".

Після 2014 року він вирушив воювати на Донбас на боці бойовиків. У 2022 році, як зазначають журналісти в розслідуванні, він також відвідав Київську область із російськими окупантами. На початку вторгнення до РФ він із підлеглими вигнав із власного будинку жителів села Качали під столицею та організував там пункт дислокації.

Третім учасником ПВК "Редут", який брав участь в окупації Київської області є командир Олексій Макаревич. У період з 2014 по 2015 рік він воював на Донбасі, а з 2018 по 2019 рік разом із ПВК "Вагнер" намагався "придушити" демократичні протести в Судані.

Станом на жовтень 2023 року його немає в живих.

Журналісти дізналися імена бійців і командирів із ПВК "Редут", які воювали в Україні Фото: Скриншот

Також журналісти розповіли про Олексія Македонського з позивним "Білий". Спочатку він керував взводом у Київській області, а потім уже ротою противника в Харківській області.

У його підпорядкуванні було четверо військових, які потрапили в український полон і були засуджені за катування місцевих жителів під Харковом. Мова про Руслана Колєснікова ("Булат"), Михайла Іванова ("Покров"), Валентина Бича ("Рашид") і Максима Вольвака ("Ескадра").

Журналісти дізналися імена бійців і командирів із ПВК "Редут", які воювали в Україні Фото: Скриншот

Окремо журналістами було встановлено, що фінансування ПВК "Редут" відбувалося за рахунок Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ). Вони й контролювали бійців.

У Міноборони РФ, ГРУ і прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова запросили коментарі з цього приводу, але вони не відповіли.

Нагадаємо, 6 жовтня з'явилася інформація, що Китай продав ПВК "Вагнер" два супутники, які в результаті використовувалися у війні проти України. Йдеться про супутники JL-1 GF03D 12 і JL-1 GF03D 13, які застосовували не тільки на фронті, а й під час спроби Євгена Пригожина провести військовий заколот на території Росії.

28 вересня повідомлялося, що в ISW підтвердили повернення ПВК "Вагнер" під Бахмут. Там може перебувати щонайменше 500 найманців, які діють у складі формувань Міністерства оборони Російської Федерації.