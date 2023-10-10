Оккупировали Киевскую область: журналисты узнали имена наемников ЧВК "Редут" (фото, видео)

В расследовании отмечается, что многие из бойцов и командиров частного формирования связаны не только с Донбассом, но и с войной в Сирии. Более того, у части из них были колоссальные долги.

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Украинским журналистам удалось идентифицировать сотню бойцов и командиров частной военной компании (ЧВК) "Редут", которые участвовали во вторжении РФ на территорию Украины. Об этом говорится в расследовании проектов "Радіо Свобода "Схеми" и "Система" от 10 октября.

Оказалось, что больше трети идентифицированных лиц уже состояли в базе "Миротворец", так как участвовали в боевых действий на территории Украины с 2014 года. Также каждый шестой из них ранее состоял в ЧВК "Вагнер", а каждый десятый воевал на территории Сирии.

Журналисты узнали имена бойцов и командиров из ЧВК "Редут", которые воевали в Украине Фото: Скриншот

Отдельно журналисты отметили, что во время расследования выплыла интересная деталь, ведь как минимум у трех десятков участников ЧВК "Редут" был за плечами долг общей суммой более 200 тысяч долларов.

К слову, в 2023 году в частную военную компанию начали набирать заключенных из колоний по всей стране. Журналисты смогли узнать имена как минимум 32 таких граждан РФ.

Журналисты узнали имена бойцов и командиров из ЧВК "Редут", которые воевали в Украине Фото: Скриншот

ЧВК "Редут": имена командиров

Батальоном "Чибис" в составе ЧВК "Редут", который участвовал в оккупации Киевской области в 2022 году, руководил сербский военный Давор Савичич с позывным "Волк".

В прошлом он уже находился в розыске "Интерпола", а с 2014 года успел поучаствовать в боевых действиях на Донбассе и в Сирии. В свое время он состоял в составе группы "Вагнер", где командовал взводом граждан Сербии.

"В 2022-м Савичич в очередной раз вернулся в Украину, в Киевскую область — дополнительно это подтверждается биллингами, к которым получили доступ "Схеми" — данные о передвижении его телефона, который соединялся с вышками связи в нескольких селах недалеко от столицы", — говорится в сообщении.

Также командиром одной из рот является Алексей Верещагин, который в прошлос являлся президентом киевского байкерского клуба "Ночные волки".

После 2014 года он отправился воевать на Донбасс на стороне боевиков. В 2022 году, как отмечают журналисты в расследовании, он также посетил Киевскую область с российскими оккупантами. В начале вторжения В РФ он с подчиненными выгнал из собственного дома жителей села Качалы под столицей и организовал там пункт дислокации.

Третим участником ЧВК "Редут", который брал участие в оккупации Киевской области является командир Алексей Макаревич. В период с 2014 по 2015 год он воевал на Донбассе, а с 2018 по 2019 год вместе с ЧВК "Вагнер" пытался "придушить" демократические протесты в Судане.

По состоянию на октябрь 2023 года его нет в живых.

Журналисты узнали имена бойцов и командиров из ЧВК "Редут", которые воевали в Украине Фото: Скриншот

Также журналисты рассказали про Алексея Македонского с позывным "Белый". Сначала он руководил взводом в Киевской области, а потом уже ротой противника в Харьковской области.

В его подчинении было четверо военных, которые попали в украинский плен и были осуждены за пытки местных жителей под Харьковом. Речь про Руслана Колесникова ("Булат"), Михаила Иванова ("Покров"), Валентина Бича ("Рашид") и Максима Вольвака ("Эскадра").

Журналисты узнали имена бойцов и командиров из ЧВК "Редут", которые воевали в Украине Фото: Скриншот

Отдельно журналистами было установлено, что финансирование ЧВК "Редут" происходило за счет Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ). Они и контролировали бойцов.

У Минобороны РФ, ГРУ и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова запросили комментарии по этому поводу, но они не ответили.

Напомним, 6 октября появилась информация, что Китай продал ЧВК "Вагнер" два спутника, которые в результате использовались в войне против Украины. Речь идет про спутники JL-1 GF03D 12 и JL-1 GF03D 13, которые применялись не только на фронте, но и во время попытки Евгения Пригожина провести военный мятеж на территории России.

28 сентября сообщалось, что в ISW подтвердили возвращение ЧВК "Вагнер" под Бахмут. Там может находиться не менее 500 наемников, которые действуют в составе формирований Министерства обороны Российской Федерации.