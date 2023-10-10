Подчиняются ГРУ: РФ создает теневую армию наемников под прикрытием "добробатов", – СМИ

Журналисты идентифицировали сотню бойцов "Редута", установили подразделения в его составе, выяснили, на каких финансовых условиях они подписывают контракты, а также кто отдавал им приказы.

Related video

Журналисты обнаружили подтверждения того, что служба разведки РФ использует прикрытие "добровольческого отряда" для вербовки наемников в организацию, известную как "ЧВК Редут". Кроме того, были идентифицированы лица, занимающиеся этой деятельностью. Об этом сообщается в расследовании издания "Радио свобода".

Журналисты выявили сто бойцов, принадлежащих к организации "Редут", раскрыли структуру ее подразделений и прояснили финансовые условия, по которым они заключают контракты. Они также раскрывают информацию о лицах, отдававших приказы на местах и осуществлявших прямое руководство из Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

Согласно информации от Радио Свобода, связь между организацией ЧВК "Редут" и российской разведкой подтверждается внутренними документами организации, которые журналисты получили в свое распоряжение. В этих документах бойцы сами указывают, что они находятся подчиненными Главному разведывательному управлению (ГРУ).

Это, в частности, рапорт о потерях одного из подразделений "Редута" — "Волков". Или — справка, выданная одному из военных, где указана воинская часть, которая, согласно анализу журналистов, входит в состав другой в/ч — 21208. А она является частью спецназа ГРУ ГШ, который воюет в Украине с 2015 года.

Также по меньшей мере четверо из идентифицированных журналистами бойцов подразделения "Волки" являются бывшими или действующими сотрудниками ГРУ.

Журналисты провели интервью с десятком рекрутеров, ответственных за вербовку новых бойцов в различные подразделения в составе "Редута". В ходе этих интервью потенциальные новобранцы узнали, что управление и финансирование так называемой ЧВК осуществляется российской разведкой.

Изданию удалось поговорить с несколькими редутовцами, которые в 2022 году попали в украинский плен, а впоследствии были осуждены за пытки жителей Харьковщины. Это Руслан Колесников ("Булат"), Михаил Иванов ("Покров"), Валентин Бич ("Рашид") и Максим Вольвак ("Эскадра").

Они рассказали, что ехали служить в 16-ю бригаду специального назначения ГРУ Генштаба России. База этой бригады находится под Тамбовом, там же бойцы ЧВК тренируются перед отправкой в Украину, как говорится в расследовании.

В расследовании журналисты также приводят имя полковника Алексея Кондратьева как одного из основных кураторов так называемого добровольческого корпуса по линии ГРУ, куда входят редутовцы и заместитель главы российской разведки Владимир Алексеев — главный инициатор создания так называемой ЧВК.

Ни Владимир Алексеев и Алексей Кондратьев, ни российское Минобороны и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответили на вопросы журналистов.

За набор наемников в так называемые ЧВК и добровольческие формирования отвечает, скорее всего, Сергей Дроздов, как говорится в расследовании.

С помощью анализа внутренних документов, страниц российских военных в соцсетях, данных из закрытых российских баз и спутниковых снимков территории Украины, журналисты также смогли установить путь этого формирования по территории Украины после 24 февраля: часть редутовцев участвовали в боевых действиях в Киевской области, затем в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в конце февраля стало известно, что находящаяся в черном списке США китайская компания Spacety, которая специализируется по части аэрофотоснимков, передавала спутниковые снимки наемникам из ЧВК "Вагнер". На слушании в Конгрессе 28 февраля об этом упомянул Дэниель Критенбрик, заместитель госсекретаря США по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона.

А несколькими днями позже основатель группы наемников Евгений Пригожин заявил о том, что у ЧВК "Вагнер" есть свои спутники. Тогда он сказал о том, что "вагнеровцы" уже полтора года пользуются почти 20-ю оптическими и радиолокационными космическими аппаратами.