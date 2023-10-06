Китай продал ЧВК "Вагнер" два спутника: как их использовали на войне в Украине, — СМИ

Спутники JL-1 GF03D 12 и JL-1 GF03D 13 наемники ЧВК "Вагнер" использовали во время боевых действий в Украине, а также во время своего неудавшегося мятежа, уверяют аналитики.

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Китайская фирма продала ЧВК "Вагнера" космические спутники для ведения разведки. Соответствующий документ стороны подписали еще в ноябре 2022 года, проинформировала газета South China Morning Post.

Согласно контракту на английском и русском языках, подписанному 15 ноября 2022 года, компания Beijing Yunze Technology Co Ltd продала два спутника наблюдения высокого разрешения, принадлежащие китайскому космическому гиганту Chang Guang Satellite Technology (CGST), компании "Ника-Фрут", которая в то время входила в коммерческую империю Евгения Пригожина — одного из основателей ЧВК "Вагнер".

Контракт также предусматривает предоставление спутниковых снимков по запросу, что позволило наемникам получать снимки как Украины, так и районов Африки, где действовала частная военная компания, включая Ливию, Судан, Центральноафриканскую Республику и Мали, сообщил журналистам источник в европейских службах безопасности на правах анонимности. Кроме того ЧВК "Вагнер" в конце мая 2023 года потребовала снимки российской территории по всей трассе между украинской границей и Москвой, которая была захвачена наемниками во главе с Евгением Пригожиным в конце июня, во время кратковременного мятежа.

Контракт на покупку за 235 млн юаней ($30 млн) двух спутников и сопутствующие услуги был подписан между ООО "Ника-Фрут" ("дочка" пригожинской компании "Конкорд") и Beijing Yunze Technology. Фото: AFP

По словам европейского источника в сфере безопасности, эти снимки касались:

штаба ВС РФ в Ростове-на-Дону, где располагались ответственные за боевые действия в Украине военные;

городов на пути к Москве;

других объектов, представляющих военный интерес для ЧВК "Вагнер";

города Грозный (столица Чеченской республики, РФ).

Кроме того медиа удалось получить информацию о том, что, какие именно спутники получили наемники. Речь идет о спутниках JL-1 GF03D 12 и JL-1 GF03D 13, которые находятся на орбите высотой 535 км над Землей. В рамках этого контракта компания Wagner также получила право участвовать в тендерах на получение других спутниковых снимков из сети китайского оператора CGST, которая сегодня насчитывает около 100 спутников.

Кто подписывал контракт с китайскими компаниями

Французскому информагентству Agence France-Presse удалось установить личность подписанта контракта с российской стороны. Им оказался 40-летний Иван Мечетин — гендиректор компании "Ника-Фрут", которой ранее руководил Евгений Пригожин.

По данным проекта All Eyes On Wagner, в течение своей карьеры Мечетин также работал в подразделении российской армии, занимавшемся материальным обеспечением боевых действий и, в частности, поставлявшем оружие и боеприпасы российской военной разведке ГРУ во время вторжения в Крым в 2014 году.

Почему ЧВК "Вагнер" купила спутники для разведки

Исследователь аэрокосмической отрасли из Корнельского университета Грегори Фалько считает, что использование наемниками Пригожина китайской технологии свидетельствует об ограниченности возможностей России в этом секторе, несмотря на ее историческую репутацию великой космической державы, восходящую к СССР.

"Россия не обладает такими возможностями. Их спутниковая программа в последнее время не была успешной. Они никак не могут сделать это сами. Это то, в чем они не сильны, в то время как Китай находится на вершине мастерства", — сказал эксперт.

К чему привела покупка Россией китайских спутников

South China Morning Post отмечает, что о поставках китайских спутниковых данных "вагнеровцам" официальный Вашингтон знал еще зимой 2023 года. В подтверждение медиа приводит тот факт, что 24 февраля Министерство торговли США на основании решения межведомственной комиссии объявило о внесении компании Beijing Yunze Co. Technology в свой санкционный список, а также брокера спутниковых снимков Head Aerospace Technology.

12 апреля Госдепартамент США ввел санкции против 80 юридических и физических лиц, которые, по его мнению, продолжают способствовать российской агрессии, включая компанию Head Aerospace Technology. Ее в Госдепе назвали перепродавцом спутниковых снимков, поставлявшим информацию организациям, связанным с ЧВК "Вагнер" и Евгением Пригожиным.

А вот было ли само китайское руководство осведомлено об интересе ЧВК "Вагнер" весной этого года к спутниковым снимкам территории России в преддверии мятежа, остается неясным.

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Что известно о спутниках, которые купила ЧВК "Вагнер"

Спутники JL-1 GF03D 12 и JL-1 GF03D 13 принадлежат к группировке DailyVision (JL-1GF03D). Их используют для мониторинга чрезвычайных ситуаций и предоставление разведданных. С их помощью можно создавать и обновлять топографические и специальные карты до масштаба 1:25 000 включительно. Также, используя спутники, можно проводить мониторинг окружающей среды и промышленных объектов.

Технические характеристики спутников:

наименование КА — JL-1GF03D;

страна — КНР;

орбита — круговая солнечно синхронная;

высота — 535 км;

срок активного существования — 8 лет;

масса — не более 40 кг;

размер кадра — 18км х 18км;

емкость бортового хранилища — 400 Гб.

Микроспутники серии JL1-GF03 разрабатываются по принципам: выше разрешение, меньше вес, ниже стоимость. Это делает реальностью создание крупномасштабной группировки, поскольку более высокое разрешение может удовлетворить потребности глобальной клиентской базы, более легкий вес позволяет запускать 9 спутников с помощью одной ракеты и снижает затраты на покупку большего количества ракет, а более низкая стоимость позволяет компании позволить себе стоимость более крупной спутниковой группировки.

Успешный запуск девяти спутников JL-1 GF03 является частью группировки из 54 субметровых спутников, позволяющих получать изображения в любой точке Земли каждые 10 минут с продолжительностью наблюдений от 10 до 16 часов.

Так выглядит микроспутник группы JL1-GF03

Напомним, в конце февраля стало известно, что находящаяся в черном списке США китайская компания Spacety, которая специализируется по части аэрофотоснимков, передавала спутниковые снимки наемникам из ЧВК "Вагнер". На слушании в Конгрессе 28 февраля об этом упомянул Дэниель Критенбрик, заместитель госсекретаря США по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона.

А несколькими днями позже основатель группы наемников Евгений Пригожин заявил о том, что у ЧВК "Вагнер" есть свои спутники. Тогда он сказал о том, что "вагнеровцы" уже полтора года пользуются почти 20-ю оптическими и радиолокационными космическими аппаратами.