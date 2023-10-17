"Гібридний інструмент": у ГУР розповіли, як РФ використовує ПВК "Редут" в Україні (відео)

За словами спікера ГУР Андрія Юсова, найманці причетні до активізації штурмових дій ЗС РФ на окремих ділянках фронту.

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Російська Федерація використовує ПВК "Редут" для розв'язання проблем із мобілізацією та "потенційно ненадійними елементами". Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону 17 жовтня.

Андрій Юсов нагадав, що в РФ немає приватних військових компаній, а ПВК "Редут", як і ПВК "Вагнер", отримує фінансування з бюджету. Військове формування безпосередньо підпорядковується силовим структурам Росії.

"У даному контексті це певною мірою гібридний інструмент, який дає змогу уникати відвертої статистики щодо втрат, зокрема, який дає змогу продовжувати набір, рекрутинг і мобілізаційні заходи", — пояснив він.

Спікер зазначив, що в ПВК "Редут" набирають ув'язнених і не тільки. За його словами, наявність такої структури дає можливість російській владі "вирішувати питання з потенційно небезпечними, ненадійними, незгодними елементами".

Юсов про ПВК "Редут" (05:32)

Представник ГУР також повідомив, що найманці ПВК "Редут" причетні до активізації штурмових дій російських військ на окремих ділянках фронту в Україні.

"ПВК "Редут" — це, безумовно, найманці, загарбники, вбивці з досвідом. На керівних посадах перебувають люди з тривалим досвідом", — заявив Юсов.

Водночас спікер наголосив, що ПВК "Редут" — не настільки масштабний проєкт, як ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, 10 жовтня журналісти повідомили, що служба розвідки Російської Федерації використовує прикриття "добровольчого загону" для вербування найманців в організацію, відому як "ПВК Редут".

Українським ЗМІ також вдалося ідентифікувати сотню бійців і командирів ПВК "Редут", які брали участь у вторгненні РФ на територію України. Виявилося, що більше ніж третина ідентифікованих осіб уже перебували в базі "Миротворець", оскільки брали участь у бойових діях в Україні з 2014 року.