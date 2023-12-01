"Поховав сина і пройшов дуже важкі бої": на Івано-Франківщині побили військовослужбовця (відео)

Чоловік отримав перелом кісток спинки носа, а його кривднику "світить" строк за хуліганство. Очевидці кажуть, що нападника не могли зупинити навіть правоохоронці.

У місті Тлумачі на Івано-Франківщині 30 листопада п'яний водій побив військовослужбовця Ігоря Федорака. Правоохоронці затримали нападника. Про це пише Суспільне.

Подія сталася серед дня просто на вулиці міста, а відео побиття військовослужбовця зафільмувала місцева жителька.

Думала, що б'ють представника військкомату

Жителька Тлумача Юлія Ротерман розповіла, що з вікна побачила, як б'ють чоловіка у військовій формі. Вона зізнається, що одразу дістала телефон і почала знімати, бо в той момент їй здалося, що це треба зробити.

"Він просто почав бити. Я думала, що це когось з військкомату, хто роздає повістки. Чому він на нього накинувся, я взагалі не могла зрозуміти. Якби знала, що це — людина, яка прийшла недавно з війни, що це — тато Аліси Андрусяк і в нього загинув син, я б не знімала, а вийшла б і дійсно щось зробила", — розповідає Юлія.

Очевидиця нападу Юлія Ротерман. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Дівчина розповіла, що поліція прибула на місце події за 5 хвилин, а двоє очевидців, серед яких був і чоловік Юлії — Михайло, намагалися відтягнути нападника.

"Мене жінка покликала, щоб я розборонив. Вийшов, ще товариш мій. Ми підійшли, я почав його відтягувати, став між ними. Я його старався заспокоїти, ну він не дуже реагував", — говорить Михайло Ротерман.

Інша очевидиця побиття військового Анастасія Зелез говорить, що чоловік продовжував бити військового навіть після того, як вже приїхали правоохоронці. Вони намагалися відігнати нападника, але той навіть штовхав поліцейських.

"Це було жахливо. Адже під час війни бачити таке на вулиці — це просто недопустимо", — каже Анастасія Зелез.

Очевидиця інциденту Анастасія Зелез. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Рідні побачили відео побиття в мережі

Донька постраждалого Аліса Андрусяк про побиття батька дізналася з інтернету. За її словами, тато приїхав до неї в гості в Тлумачі і виїжджав з міжбудинкового проїзду, щоб поїхати додому, до Коломиї.

"Я вважаю, що він дуже гідно вийшов з цієї ситуації, але чоловік не давав йому спокою. Він був дуже п’яним, образливо говорив до тата", — розповідає Аліса Андрусяк.

Дочка військовослужбовця Аліса Андрусяк. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За словами дівчини, вона буквально вмовляла, щоб тато написав на кривдника заяву до поліції, бо він не хотів цього робити. Брат жінки загинув на війні, а її батько захищає Україну і зараз.

"Він поховав сина, пройшов дуже важкі бої, був "на нулі". В нього — дуже великі проблеми зі здоров'ям. Тато просто хоче спокою. Але я, як дочка, не можу це залишити. Це — дуже принизливо. Я пишаюся татом, що він витримав це гідно і не "дав здачу". Він повівся, як військовий", — каже Аліса Андрусяк.

Ігор Федорак зняв побої у Тлумацькій центральній міській лікарні. Лікарі діагностували у нього рану на носі та перелом кісток спинки носа.

Що каже нападник

Чоловік, який побив військового, розповів, що перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Мені просто соромно за цю бійку. Я навіть не хочу про це згадувати. Був п’яний. Я зараз зустрінуся з потерпілим, буду просити пробачення", — каже нападник.

Поліцейські притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 130 та внесли відомості до ЄРДР за статтею "хуліганство".

Нагадаємо, що на Полтавщині чоловік відкуплявся в суді від мобілізації донатом на 20 тисяч гривень. Його комісія визнала придатним до служби, але він категорично відмовився брати повістку.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає мобілізацію на ротаційній основі до 30% від особового складу правоохоронців.