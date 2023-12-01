"Варнякатимеш — підеш воювати": юрист про мобілізацію на ротаційній основі (відео)

Якщо законопроєкт ухвалять, то рішення, кого відправляти на ротацію, ухвалюватиме керівник підрозділу, відділу, главку тощо, а поліціянтам доведеться доводити свою ефективність і незамінність перед начальством.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає мобілізацію на ротаційній основі до 30% від особового складу правоохоронців. Дія цього закону може спричинити хвилю поліцейського свавілля та масового затримання ухилянтів. Про це сказав адвокат Роман Сімутін.

За словами правознавця, згідно із законопроєктом №10209, який пропонується, із 160 000 силовиків можуть мобілізувати майже 50 000. А рішення, кого відправляти на ротацію, ухвалюватиме керівник підрозділу, відділу, главку тощо. Критеріями ж відбору стануть виконання показників, вказівок керівництва та лояльність.

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"Варнякатимеш, що потрібно керуватися законом, а не вказівками — підеш на ротацію. Не даватимеш робочих показників, наприклад, щодо кількості адмінпротоколів і штрафів — підеш на ротацію. Ігноруєш вказівки щодо затримання ухилянтів — займеш їхнє місце у війську. Але найгіршим може бути те, що почнеться вал замовних справ", — заявляє Сімутін.

Адвокат вважає, що цей законопроєкт подали для можливого тиску на правоохоронців, але його ухвалення можуть постійно відкладати.

Також таким законом депутати вбивають двох зайців: виконують запит суспільства щодо відправлення на фронт правоохоронців і залишають тих, хто виконує вказівки.

"Незалежно від фінального сценарію це матиме негативні наслідки для суспільства. Адже поліціянтам доведеться доводити свою ефективність і незамінність перед начальством. І якщо протоколи за п’янку та штрафи й зараз клепають без дотримання процедур, то потім це явищем стане масовим", — говорить Сімутін.

Він також додав, що зараз правоохоронці не надто активні в затриманні ухилянтів, оскільки розуміють незаконність таких дій. Але незабаром це може стати системним явищем.

Нагадаємо, що ветеран російсько-української війни Євген Дикий заявив, що залучати чоловіків, які не хочуть воювати, доведеться, оскільки лише добровольцями перемогу у війні здобути не вдасться.

Раніше повідомлялося, що 30 листопада міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що столична міська рада розглядає ідею виплачувати 30 тисяч гривень мобілізованим киянам.