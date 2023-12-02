Нічна атака Shahed-136/131: ЗСУ збили 10 з 11 ударних дронів і ракету Х-59

За інформацією Повітряних сил, на Одещині протиповітряна оборона знищила 10 ворожих безпілотників. Бійці ПВК "Схід", своєю чергою, збили керовану авіаційну ракету.

Уночі 2 грудня Повітряні сили України знищили 10 безпілотників Shahed-136/131, загалом ЗС РФ запустили 11 ударних БПЛА, а також авіаційну ракету Х-59. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Атака 11-ма ударними БПЛА велася з кримського мису Чауд, а керовану авіаційну ракету запустили з окупованої Запорізької області. У межах Одеської області зусиллями протиповітряної оборони України знищено 10 безпілотників Shahed-136/131, а авіаційну ракету Х-59 — збили у Дніпропетровській області.

Звіт про збиті безпілотники Shahed-136/131

У Дніпропетровській області збили ракету

ПвК "Восток" знищили російську ракету у Дніпропетровській області, про це розповів голова ОВА Сергій Лисак.

"Захисники з ПВК "Восток" відмінусували ракету. Її збили над Дніпровським районом", — ідеться в публікації.

Щоночі ворог тероризує обстрілами Нікопольський район, 2 листопада під ударом опинилася Красногригорівська громада, яку обстріляли з важкої артилерії. Обійшлося без загиблих і постраждалих, уточнив голова ОВА.

Нагадаємо, що парамедик врятував шестимісячного хлопчика з-під завалів у Покровську. Ракета влучила в будинок.

Також повідомлялося, що нацгвардійці вночі 1 грудня зі стрілецької зброї збили дрон-камікадзе Shahed-136.