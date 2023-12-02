Залужний посилює захисні укріплення: РФ намагається перехопити ініціативу по всьому фронту, — ISW

Особливу увагу на зустрічах із представниками армії США приділяли наступальним операціям окупаційного угруповання на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний сигналізували про намір посилити оборону і зміцнити фортифікації по всій лінії фронту. Але в обговоренні поточних і підготовлюваних оборонних заходів не торкалися Запорізької області. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 1 грудня.

30 листопада Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони посилять захисні укріплення за всіма ключовими напрямками, зокрема на лінії Куп'янськ-Лиман, на півночі та заході України й в Херсонській області. Авдіївський, Мар'їнський і низку інших напрямків виділено особливо.

Зеленський додатково зустрівся з командирами оперативних груп і обговорив оборонні операції на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зі свого боку, Залужний провів бесіду з представниками армії США: обговорювали наступальні операції ЗС РФ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

У заявах Зеленського і Залужного зазначаються ділянки фронту, на яких українські сили здебільшого зосередили оборонні операції: лінія кордону Харківської та Луганської областей (між Куп'янськом і Лиманом), більша частина Донецької області (імовірно, мається на увазі Бахмут з Авдіївкою) і Херсонська область. Але в цьому списку немає Запорізької області — звідси припущення: українські сили в цьому районі в оборону не переходять.

Такі заяви, загалом і в цілому, узгоджуються з оцінкою ISW щодо прагнення російських сил повернути ініціативу на всьому фронті, щонайменше, з середини листопада. Для цього проводиться кілька одночасних наступів у районах, де ЗСУ зайняті обороною.

Нагадаємо, що президент України у своєму інтерв'ю AP 1 грудня попереджав, що, на додаток до зимових погодних умов Росія, найімовірніше, відновить інтенсивну повітряну кампанію по критично важливій інфраструктурі.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що з початком зими війна в Україні переходить на новий етап, бойові дії, як було заявлено, вже перебувають у затяжній фазі.