"Дайте нам можливості": Зеленський заявив про початок нового етапу війни

За словами президента, Україні необхідно більше зброї власного виробництва, адже росіян лякає самодостатність країни у військовому плані. Для цього потрібно більше допомоги Заходу.

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Україна сподівається, що західні союзники зможуть запропонувати Україні вигідні кредити та контракти, які дадуть змогу збільшити виробництво зброї. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Associated Press, яке було опубліковано 1 листопада.

У матеріалі наголошується, що зараз Україна зосереджена на наступному етапі війни, який має бути зосереджений на збільшенні виробництва вітчизняного озброєння.

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Наразі на це йде значна частка українського бюджету, однак нинішнього обсягу не вистачає, щоб переломити хід війни. У зв'язку з цим є надія на західних союзників, які можуть запропонувати вигідні кредити та контракти на це.

Український президент заявив, що "це вихід", адже росіян сильно налякає той факт, що Україна може стати самодостатньою у військовому плані державою.

У матеріалі також пишуть, що під час крайньої зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом, членами Конгресу та іншими посадовцями він заявив, що Україна потребує дешевих кредитів і ліцензій, які дадуть змогу виготовляти американську зброю у себе в країні.

"Дайте нам ці можливості, і ми будемо будувати. Яких би зусиль і часу це не потребувало, ми зробимо це, і зробимо це дуже швидко", — заявив Володимир Зеленський.

У цьому ж інтерв'ю президент України заявив, що контрнаступ ЗСУ не дав бажаних результатів, проте попереду країну чекає нова фаза війни. З його слів, літньому просуванню військ перешкоджала нестача зброї, але Київ знайшов "вихід".

Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що гальмує в Україні виробництво FPV-дронів та інших БПЛА. Виробники дронів різної складності самотужки намагаються позбутися кадрового голоду у своїй галузі та масштабувати бізнес відповідно до потреб війни.