Виділено 175 млрд: Україна збільшить виробництво ракет і військової техніки, — Міноборони

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що увагу приділятимуть виробництву засобів ППО. Йдеться не тільки про переносні зенітно-ракетні комплекси, а й про системи з дальністю понад 100 кілометрів.

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Україна виділила 175 мільярдів гривень на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб Сили оборони могли краще протистояти російській агресії. Про це заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За його словами, найбільшу увагу приділятимуть виробництву засобів протиповітряної оборони. Йдеться не тільки про звичайні переносні зенітно-ракетні комплекси, а й про системи ППО з дальністю понад 100 кілометрів (на кшталт ЗРК "Корал").

"Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості на наступний рік збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння і військової техніки", — йдеться в заяві відомства.

Повідомляється, що головним пріоритетом є розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Раніше повідомлялося, що при Міністерстві оборони України створено міжвідомчу робочу групу, яка вивчатиме проблемні питання щодо будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та своєчасно реагуватиме на них. Таке рішення 24 листопада було ухвалено на зустрічі міністра оборони Рустема Умерова з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.