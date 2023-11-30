Більше ракет, снарядів і ППО: Мішель розповів, як забезпечити безпеку Європи та України

За словами глави Єврокомісії, необхідний новий оборонний союз, який зможе своєчасно і в необхідній кількості виробляти озброєння. Також може бути збільшено фінансування промисловості.

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Європі необхідний оборонний союз, щоб продовжити підтримку України та забезпечити власну безпеку. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, передає The Guardian 30 листопада.

За його словами, Захід уже надав безпрецедентну допомогу Україні, однак необхідно зробити ще більше. Зокрема йшлося про збільшення кількості ракет, боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони. Ба більше, необхідно все це робити швидше.

"Це обов'язок — обов'язок перед українським народом, але також і перед нашими громадянами. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе, і наша тривала сильна військова підтримка також посилає сигнал нашим партнерам, особливо нашим американським союзникам", — заявив Шарль Мішель.

Окремо зазначено, що новий оборонний союз має бути в поєднанні з єдиним оборонним ринком, а основних цілей у Європи на сьогоднішній день дві.

Також має відбуватися ефективніша координація всіх витрат Європи на оборону та збільшення фінансування на цю промисловість. Тоді Захід матиме можливість захистити себе від імовірної агресії.

"По-перше, наша підтримка — наша залізна військова підтримка народу України, тому що безпека України — це наша безпека, це вся наша безпека. І по-друге, я ще раз повторюю, ми повинні зробити нашу оборону — нашу європейську оборону — сильнішою зараз, завтра і в майбутньому", — підсумував Шарль Мішель.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що у США зросла підтримка військової допомоги Україні до 67%. Політична директорка Інституту Рейгана Рейчел Гофф каже, що незважаючи на певний наратив у ЗМІ підтримка залишається на досить високому рівні та продовжує збільшуватися.