"Попри наратив ЗМІ": в США зросла підтримка військової допомоги Україні до 67%, – опитування

Коли формулювання питання кореспондентам стосувалась доктрини Рейгана про допомогу союзникам від агресора, підтримка перевалила за 60%, так військову допомогу підтримують 59% американців.

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Більшість американців підтримують постачання озброєння Україні, Ізраїлю та Тайваню. Опитування Reagan National Defence Survey показало збільшення підтримки. Про це повідомляє Defense News.

На замовлення Reagan National Defence Survey опитування проводила Beacon Research and Shaw & Co. Воно охопило 2506 дорослих американців й проводилось з 27 жовтня по 5 листопада.

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"Попри певний наратив у ЗМІ або те, що ви могли б очікувати, спостерігаючи за дебатами про допомогу Україні в Конгресі США, підтримка України не зменшується. Насправді є стійка та сильна послідовна підтримка України. Більшість демократів та більшість республіканців підтримують продовження військової допомоги США Україні", — каже політична директорка Інституту Рейгана Рейчел Хофф.

Опитування показало, що за військову допомогу Україні виступають 59% респондентів, а 30% проти. Проте, коли формулювання питання містило в собі доктрину Рейгана, яка обіцяє підтримувати союзників по світу проти агресора, тоді підтримка склала 67%.

"Формулювання питання про надання безпекової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в цьому контексті генерує вищий рівень підтримки — як в цілому, так і серед партійних підгруп — ніж коли питання ставиться поза цим контекстом", — зазначається в опитуванні.

Також в опитуванні питали про ставлення військової допомоги Ізраїлю — її підтримує 71% респондентів, а 23% виступають проти.

Щодо військової підтримки Тайвані, то 56% американців підтримують, а 28% не підтримують відправку військової техніки. Коли до питання додали фразу про те, що США історично надавали допомогу союзникам у сфері безпеки, то підтримка в такому випадку склала до 65%.

Нагадаємо, 24 листопада ЗМІ писали, що згідно з опитуванням, американці найбільше не люблять Володимира Путіна та Росію.

22 листопада телеканал NBS News опублікував результати соцопитування стосовно допомоги Україні та Ізраїлю.