Маск проти Зеленського: в The Economist спитали американців, хто їм більше подобається

Згідно з даними опитування, американці найбільше не люблять президента РФ Володимира Путіна. Також саме Росію вони вважають однією з найбільш недружніх країн.

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Американський бізнесмен Ілон Маск, президент України Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та російський лідер Володимир Путін опинилися на різних щаблях рейтингу, складеного на основі опитування дорослих американців, проведеного восени 2023 року. Також у рейтингу опинився директор компанії OpenAI Сем Альтман, а на сусідньому щаблі — лідер КНР Сі Цзіньпін. Опитування провело видання The Economist — результати опублікували у спеціальному документі, викладеному у загальний доступ.

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Дорослих американців запитали про їхнє ставлення до 12 відомих людей — політиків, підприємців. Питали, хто їм подобається, хто не подобається, а до кого вони ставляться нейтрально.

З'ясувалось, що на першому місці за прихильністю — власник SpaceX і StarLink Ілон Маск — він отримав 48% позитивних відгуків. На другому — президент України Володимир Зеленський: має 46%. На третьому — президент США Джо Байден (44%), а на четвертому — потенційний суперник Байдена на президентських виборах Дональд Трамп (43%).

Сем Альтман у рейтингу американців сусідить з Сі Цзіньпіном за рівнем позитивного ставлення (16% та 13%). Однак лідер Китаю випереджає майже усіх за рівнем негативних відгуків — має 57%.

На першому місці за кількістю негативних відгуків — президент Росії Володимир Путін: 76% американців його не люблять. Однак серед них він має все ж 13% прихильників (тобто кожен десятий з опитаних).

В цілому ж рейтинг прихильності/не прихильності має вигляд такого списку:

Ілон Маск: 48%/40%; Володимир Зеленський: 46%/27%; Джо Байден: 44%/53%; Дональд Трамп: 43%/53%; Камала Харріс: 40%/51%; Біньямін Нетаньяху: 36%/32%; Девід Кемерон: 21%/23%; Джордж Сантос: 18%/56%; Ріші Сунак: 17%/22%; Сем Альтман: 16%/17%; Сі Цзіньпін: 13%/57%; Володимир Путін: 13%/76%.

Рейтинг відомих людей, листопад 2023 року Фото: The Economist

У опитуванні також цікавились, як американці ставляться до війни РФ проти України: більшість вважає Росію агресором. Було ще одне питання — які країни є ворожими або дружніми до США. Друзями виявились Україна, Ізраїль, Тайвань та Велика Британія. Ворожими: Росія, Китай, Палестина.

Фото: The Economist Фото: The Economist

Видання вказує, що опитали 1500 громадян США. Дата опитування — 18-20 листопада 2023 року. Похибка — 3,2%.

Зазначимо, 22 листопада результати свого опитування оприлюднив портал NBS News. У цьому опитуванні американців питали, які саме питання їх найбільше турбують. На перших місцях — міграційна криза на кордоні з Мексикою та гуманітарна криза у Секторі Гази.

Нагадуємо, 15 листопада Ілон Маск вкотре відреагував на події в Україні: написав у мережі X допис, в якому Зеленського назвав "м'ясником". При цьому у жовтні стало відомо, що соцмережа X (раніше Twitter) чомусь почала коштувати удвічі дешевше.