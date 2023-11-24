Маск против Зеленского: в The Economist спросили американцев, кто им больше нравится

Согласно данным опроса, американцы больше всего не любят президента РФ Владимира Путина. Также именно Россию они считают одной из самых недружественных стран.

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Американский бизнесмен Илон Маск, президент Украины Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин оказались на разных ступенях рейтинга, составленного на основе опроса взрослых американцев, проведенного осенью 2023 года. Также в рейтинге оказался директор компании OpenAI Сэм Альтман, а на соседней ступени — лидер КНР Си Цзиньпин. Опрос провело издание The Economist — результаты опубликовали в специальном документе, выложенном в общий доступ.

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Взрослых американцев спросили об их отношении к 12 известным людям — политикам, предпринимателям. Спрашивали, кто им нравится, кто не нравится, а к кому они относятся нейтрально.

Выяснилось, что на первом месте по благосклонности — владелец SpaceX и StarLink Илон Маск — он получил 48% положительных отзывов. На втором — президент Украины Владимир Зеленский: имеет 46%. На третьем — президент США Джо Байден (44%), а на четвертом — потенциальный соперник Байдена на президентских выборах Дональд Трамп (43%).

Сэм Альтман в рейтинге американцев соседствует с Си Цзиньпином по уровню положительного отношения (16% и 13%). Однако лидер Китая опережает почти всех по уровню негативных отзывов — имеет 57%.

На первом месте по количеству негативных отзывов — президент России Владимир Путин: 76% американцев его не любят. Однако среди них он имеет все же 13% сторонников (то есть каждый десятый из опрошенных).

В целом же рейтинг приверженности/не приверженности имеет вид такого списка:

Илон Маск: 48%/40%; Владимир Зеленский: 46%/27%; Джо Байден: 44%/53%; Дональд Трамп: 43%/53%; Камала Харрис: 40%/51%; Биньямин Нетаньяху: 36%/32%; Дэвид Кэмерон: 21%/23%; Джордж Сантос: 18%/56%; Риши Сунак: 17%/22%; Сэм Альтман: 16%/17%; Си Цзиньпин: 13%/57%; Владимир Путин: 13%/76%.

Рейтинг известных людей, ноябрь 2023 года Фото: The Economist

В опросе также интересовались, как американцы относятся к войне РФ против Украины: большинство считает Россию агрессором. Был еще один вопрос — какие страны являются враждебными или дружественными к США. Друзьями оказались Украина, Израиль, Тайвань и Великобритания. Враждебными: Россия, Китай, Палестина.

Фото: The Economist Фото: The Economist

Издание указывает, что опросили 1500 граждан США. Дата опроса — 18-20 ноября 2023 года. Погрешность — 3,2%.

Отметим, 22 ноября результаты своего опроса обнародовал портал NBS News. В этом опросе американцев спрашивали, какие именно вопросы их больше всего беспокоят. На первых местах — миграционный кризис на границе с Мексикой и гуманитарный кризис в Секторе Газа.

Напоминаем, 15 ноября Илон Маск в очередной раз отреагировал на события в Украине: написал в сети X сообщение, в котором Зеленского назвал "мясником". При этом в октябре стало известно, что соцсеть X (ранее Twitter) почему-то начала стоить вдвое дешевле.