Сбитая птичка: соцсеть X теперь стоит вдвое меньше, чем ее купил Илон Маск

По оценке совета директоров, стоимость акций компании упала на 55% по сравнению с 2022 годом.

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Американский бизнесмен Илон Маск считает, что через год после того, как он купил Twitter (теперь называется Х) за 44 миллиарда долларов, соцсеть стоит 19 миллиардов долларов. Об этом пишет The Verge, ссылаясь на внутренние документы компании.

Исходя из информации издания, в понедельник, 30 октября, сотрудники X получили компенсацию в виде акций — неденежной оплаты, предлагаемой персоналу. Подобная компенсация акциями может включать опционы, акции с ограниченным доступом и акции по результатам. То есть это такие инвестиционные инструменты, которые представляют собой право собственности на фирму для работников компании. В случае с сотрудниками компании Х общая сумма компенсации составила 19 миллиардов долларов, или по 45 долларов за акцию.

"Эта цена представляет собой 55-процентную скидку к первоначальной цене покупки Маска, согласно документам, в которых отмечается, что "справедливая рыночная стоимость одной акции определяется Советом директоров на основании ряда факторов таким образом, чтобы это соответствовало применимым налоговым правилам", — подчеркивает The Verge.

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С тех пор, как Маск возглавил Twitter, он заявил, что хочет смоделировать план вознаграждений сотрудников по образцу SpaceX, которая также является частной компанией, однако позволяет своему персоналу регулярно обналичивать часть своих акций сторонним инвесторам.

"Тип капитала X, который предоставляется сотрудникам, называется паями с ограниченным доступом, или RSU. Эти RSU зарабатываются в течение четырех лет с даты их предоставления и требуют, чтобы "событие ликвидности", такое как IPO или продажа компании, облагалось налогом как доход", — поясняется во внутренних документах, имеющихся у издания.

Как заметила The Verge, до сих пор сотрудники X работали, не зная, сколько стоит компания с тех пор, как Маск ее купил. Эта информация о вознаграждении за акции, наконец-то дает ответ на этот вопрос, хотя кажется, что оценка Маска все еще может быть слишком щедрой — один из его крупных инвесторов компания Fidelity считает, что X стоит в целом на 65% меньше, чем когда бизнесмен его купил.

"Все знали, что Twitter не стоил 44 миллиардов долларов, когда Илон Маск купил его год назад. Теперь мы знаем, сколько, по мнению самого Маска, она стоит сегодня — 19 миллиардов долларов", — подытоживает издание.

Кстати, Маск, который является председатель Х, так до сих пор и не создал официального совета директоров.

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Напомним, Фокус писал, что во второй половине сентября Илон Маск признался, что хочет сделать X полностью платной. Соцсеть остается бесплатной, хотя предлагает дополнительные функции за платную подписку. Владелец компании Илон Маск рассказал, что это может измениться.

В конце июля Илон Маск официально переименовал Twitter. У пользователей сразу возник вопрос: как же теперь называть свои сообщения в соцсети. Илон Маск не применул ответить и просит теперь называть "твиты" не иначе как "эксы".