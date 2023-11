Палестинцы в Газе или украинцы: в США провели опрос по выделению помощи

Больше всего американцев беспокоит ситуация с мигрантами на границе с Мексикой, свидетельствует опрос. Кроме того, их больше волнует гуманитарная ситуация в Секторе Газа, чем поддержка Украины.

В США провели всенациональный опрос, в котором решили выяснить отношение американцев к Украине, миграционному кризису, Израилю и Сектору Газа. Опрос показал, что более 50% граждан США поддерживают продолжение выделения средств на помощь украинцам. Опрос провел канал NBS News.

В одном из вопросов, которые задали американцам, речь шла о том, насколько поддерживают/не поддерживают участники опроса "предоставление Украине дополнительного финансирования и военной помощи" (Providing more funding and military aid to Ukraine). Выяснили, что 55% граждан поддерживают украинцев, но 43% имеют противоположное мнение.

Кроме того, поинтересовались отношением американцев к другим вопросам внешней и внутренней политики США. В частности, помощь Израилю поддерживают столько же граждан — 55%. Больший процент обеспокоен гуманитарной ситуацией в Газе — 58%. Вопрос, который сильнее всего беспокоит американцев — "Предоставление дополнительного финансирования для охраны границы вдоль границы США с Мексикой": 74%.

Исследователи также указали, какое распределение голосов по поддержке Украины между американскими партиями. Выяснилось, что среди сторонников Демократической партии (Джо Байден) на стороне украинцев 77%, а среди сторонников Республиканской партии (Дональд Трамп) — 35%.

В документе с результатами опроса указывается, что в исследовании приняли участие 1000 американцев ("зарегистрированных избирателей"), из которых около трети были "первичными избирателями" Демократической партии и столько же — Республиканской. Подавляющее большинство — 833 человека — опросили с помощью телефона. Общая погрешность опроса — 3,1%, а в вопросах, где идет разделение по партиям — 5,5%.

Помощь США — детали

Отметим, начиная с октября 2023 года в Палате представителей Конгресса США не соглашаются предоставить Украине более 60 млрд долл., по которым обратился президент Джо Байден. Глава США предложил объединить финансовую и военную помощь Украине со средствами, которые должны были бы пойти на поддержку Израиля в войне с террористами и на решение миграционного кризиса на границе с Мексикой. Однако представители республиканской партии не соглашаются голосовать за пакет, а предлагают рассматривать вопрос отдельно — об этом заявил новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

20 ноября в Украину без предупреждения прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Согласно официальным сообщениям, состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским, во время которой обсудили предстоящую встречу в Рамштайн.

В ноябре СМИ сообщили о трех крупных пакетах помощи, которые Украина получила от партнеров. В частности, партию военного сопряжения отправил Пентагон, и две партии — Бундесвер.

Напоминаем, эксперты подсчитали, какую эффективность показали украинские силы ПВО во время осенних атак дронов-камикадзе ВС РФ. При этом президент Зеленский заверил, что будет создано больше молильных огневых групп, которые должны сбивать российские БПЛА.