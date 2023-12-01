"Дайте нам возможности": Зеленский заявил о начале нового этапа войны

По словам президента, Украине необходимо больше оружия собственного производства, ведь россиян пугает самодостаточность страны в военном плане. Для этого нужно больше помощи Запада.

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Украина надеется, что западные союзники смогут предложить Украине выгодные кредиты и контракты, которые позволят увеличить производство оружия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press, которое было опубликовано 1 ноября.

В материале отмечается, что сейчас Украина сосредоточена на следующем этапе войны, который должен быть сосредоточен на увеличении производства отечественного вооружения.

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Сейчас на это идет значительная участь украинского бюджета, однако нынешнего объема не хватает, чтобы переломить ход войны. В связи с этим есть надежда на западные союзников, которые могут предложить выгодные кредиты и контракты на это.

Украинский президент заявил, что "это выход", ведь россиян сильно напугает тот факт, что Украина может стать самодостаточным в военном плане государством.

В материале также пишут, что во время крайней встречи Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, членами Конгресса и другими чиновниками он заявил, что Украина нуждается в дешевых кредитах и лицензиях, которые дадут возможность производить американское оружие у себя в стране.

"Дайте нам эти возможности, и мы будем строить. Каких бы усилий и времени это ни потребовало, мы сделаем это, и сделаем это очень быстро", — заявил Владимир Зеленский.

В этом же интервью президент Украины заявил, что контрнаступление ВСУ не дало желаемых результатов, однако впереди страну ждет новая фаза войны. С его слов, летнему продвижению войск препятствовала нехватка оружия, но Киев нашел "выход".

Напомним, 29 ноября сообщалось, что тормозит в Украине производство FPV-дронов и других БПЛА. Производители дронов различной сложности самостоятельно пытаются избавиться от кадрового голода в своей отрасли и масштабировать бизнес в соответствии с потребностями войны.