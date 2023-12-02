"Милі", але небезпечні: дві кримчанки отруїли 35 російських окупантів, — соцмережі

Відомо, що понад 20 ворожих військовослужбовців загинули. Спіймати дівчат, які влаштували особливий банкет, не вдалося.

У Криму дві дівчини влаштували масове отруєння російських військових. Деталями 1 грудня поділились у медіа "Кремлевская табакерка".

Подія сталася в одній з військових частин у Сімферополі. Неназвані джерела передали, що "дві милі дівчини" прийшли до КПП та представились місцевими мешканками. З собою вони захопили сім пляшок горілки та закуску — рибу, ковбасу, хліб і сир.

"Сказали охороні, що хочуть віддячити нашим пацанам за все, за те, що ті їх захищають", — розповів один з неназваних співрозмовників.

Окупанти радо прийняли "комплімент" у вигляді випивки і їжі та влаштували своєрідний "банкет". Проте, як згодом з’ясувалось, усе на столі містило особливий компонент — миш’як у "величезних дозах". В одній з пляшок також виявили стрихнін.

Загалом, за даними медіа, внаслідок застілля загинули 24 російські військовослужбовці. Ще 11 їхніх побратимів були госпіталізовані.

"Злочинців виявити не вдалося. Триває слідство. Правоохоронці з'ясовують, чи пов'язані вбивці з диверсантами з Мелітополя, які нещодавно отруїли кількох офіцерів ФСБ", — додали автори контенту.

Нагадаємо, у тому ж медіа раніше повідомляли про отруєння кількох офіцерів російської спецслужби у тимчасово окупованому Мелітополі. Троє постраждалих загинули, ще один перебував у реанімації. Вони замовили їжу та алкоголь з місцевого ресторану, в які, ймовірно, додали щурячу отруту.

21 листопада інформацію про отруєння офіцерів ФСБ підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. З його слів, це була рука справ підпілля.