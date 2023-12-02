Постраждала 4-річна дитина: російські окупанти обстріляли Чернігівщину (карта)

За інформацією очільника Чернігівської адміністрації, родина з дітьми приїхала до прикордонного села провідати родичів.

У суботу, 2 грудня, російська армія обстріляла Семенівську громаду Чернігівської області. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні внаслідок обстрілу прикордоння Чернігівщини поранені мирні мешканці в Семенівській громаді. Постраждала родина з 4-річною дитиною", — йдеться у повідомленні.

Як розповів Чаус, родина приїхала на вихідні провідати родичку у прикордонне село і потрапила під ворожий вогонь біля будинку. За інформацією керівника адміністрації, чоловік зазнав осколкових поранень і йому надали медичну допомогу у місцевій лікарні.

Фото: Скріншот

"Дівчинку перевезли до обласної лікарні і готують до операції. Ще одна дитина, 4-річний хлопчик, не постраждав", — уточнив Чаус.

Нагадаємо, що Семенівську громаду Чернігівської області вже обстрілювали у суботній день, 25 листопада. Били з мінометів, внаслідок чого постраждала жінка.

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