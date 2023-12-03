Танк, ББМ і сотні окупантів: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Загалом за добу було ліквідовано 440 російських терористів

Минулої доби, 2 грудня, українські збройні сили успішно припинили діяльність 440 російських терористів на Таврійському напрямку. Крім того, було знищено танк "Муром-П" та інші військові об'єкти. Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Авдіївський напрямок

Противник не втрачає можливості оточити Авдіївку. Незважаючи на його наступальні дії в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, на південь від Тоненького, Первомайського в Донецькій області, сили оборони успішно відбили 25 атак.

Мар'їнський напрямок

Росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 11 атак.

Шахтарський напрямок

Росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах на південний схід від Вугледара, на захід від Старомайорського Донецької області, де нашими воїнами відбито 3 атаки.

Запорізький напрямок

Противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене становище в районах на південь від Роботиного, на захід і північний захід від Вербового Запорізької області.

Загалом було ліквідовано 440 російських терористів. Зокрема знищено:

1 танк;

3 ББМ;

1 артсистему;

1 ПТРК;

1 БпЛА;

1 автомобіль;

1 одиницю спецтехніки — комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П";

1 важливий об'єкт ворога.

"Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено", — пише пресслужба.

Нагадаємо, що 27 листопада повідомлялося, що британська розвідка озвучила втрати ЗС РФ у боях за Авдіївку. За словами аналітиків, раніше рекордним місяцем для противника був березень, коли велися активні бої за Бахмут. Тепер, коли наступ перейшов на Авдіївку, збитки для противника збільшилися.