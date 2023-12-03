Розстріл росіянами двох українських полонених: Офіс генпрокурора почав розслідування

Прокуратура уточнює, що трагедія сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області.

Українські правоохоронні органи розпочали розслідування випадку розстрілу двох українських військовослужбовців на Донеччині, вчиненого російськими окупантами. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.

Прокуратура уточнює, що інцидент стався поблизу населеного пункту Степове в Покровському районі Донецької області.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, що 2 грудня в мережі з'явилося відео, де двоє українських військових здавалися в полон. Група російських окупантів розстріляла беззбройних військовослужбовців ЗСУ. Це сталося на Авдіївському напрямку.

Омбудсмен із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що цей інцидент є порушенням міжнародного права й актом тероризму. Він висловив намір звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, що раніше в окупованій Волновасі окупанти розстріляли сім'ю з 9 осіб. Криміналісти встановили, що вбивці мали військовий вишкіл і стріляли в темряві з автоматичної зброї з глушниками та з використанням тепловізорів.

Людей убили, поки вони спали, і для приховування доказів розлили воду по підлозі приміщення.