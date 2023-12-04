На Рівненщині чоловік письмово відмовився від повістки через важкі пологи дружини: його судили

Військовозобовʼязаний зазначив, що має захворювання суглобів, однак під час проходження лікарської комісії його медичні документи не перевірялись.

У Рівненській області чоловік написав письмову відмову від повістки в приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Не бажання мобілізуватися військовозобов’язаний пояснив необхідністю піклуватися про сім’ю та проблемами зі здоров’ям. Про це йдеться у вироку Березнівського районного суду Рівненщини.

З матеріалів справи відомо, що українця визнали придатним до військової служби. Повістку про необхідність прибуття для відправки до військової частини він отримав 4 вересня 2023 року, однак ухилився.

Вирок Березнівського райсуду

Важкі пологи дружини та захворювання суглобів: деталі

За словами жителя Рівненщини, у травні 2023 року у нього народилась друга дитина, і дружина після важких пологів проходить лікування та за станом здоровʼя не має змоги самостійно доглядати за двома малолітніми дітьми.

Тому військовозобовʼязаний попросив, аби його мобілізацію відстрочили на кілька місяців, однак йому відмовили і сказали, щоб він особисто написав письмову відмову, що не бажає бути мобілізованим до лав ЗСУ, що він і зробив.

Також чоловік зазначив, що має захворювання суглобів, однак під час проходження військово-лікарської комісії його медичні документи не перевірялись.

У вчиненому правопорушенні мешканець Рівненщини "щиро розкаявся".

Відтак, Березнівський районний суд визнав військовозобов’язаного українця винним за ст. 336 Кримінального Кодексу України. Його засудили до трьох років позбавлення волі, але замінили це покарання на один рік іспитового терміну.

"Суд, враховуючи дані про особу винного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується позитивно, його щире розкаяння, приходить до висновку про необхідність призначення обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки", — йдеться у вироку.

Нагадаємо, раніше Фокус з посиланням на вирок Борщівського районного суду Тернопільської області від 24 листопада повідомив, що в Україні засудили ухилянта, який відмовився служити через головний біль.

Також Фокус з посиланням на вирок Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 15 листопада розповідав про українця, який не з’явився в призовний пункт, тому що сам виховує неповнолітню дитину.