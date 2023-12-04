Буде на совісті інших: експерт пояснив, чому ЗСУ не потрібно використовувати танки Leopard

В інформаційному середовищі розпочалася інтенсивна кампанія на підтримку німецьких танків Leopard 1A5. Замість виправлення ситуації, було вирішено "топити" за техніку, розповів експерт Олександр Коваленко.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що порівнювати Т-64 та Leopard 1A5 з його очевидними недоліками неможливо і це все одно, що "намагатися зачати Альберта Ейнштейна з вівцею" (орфографію автора збережено — ред.). Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Порівнювати Т-64 з Leopard 1 це все одно, що намагатися зачати Альберта Ейнштейна з вівцею. Процес схожий, але результат зовсім інший", — сказав Олександр Коваленко.

Олександр Коваленко зазначив, що в інформаційному середовищі розпочалася інтенсивна кампанія на підтримку танків Leopard 1A5.

"Це було б надмірно завищеною зарозумілістю, думати, що дана кампанія почалася через серію моїх матеріалів, присвячених даному "картонному" танку. Чи не було б?" — сказав він.

Експерт вважає, що замість виправлення ситуації, яка склалася, було вирішено "топити" за техніку — "танк офігенний, екіпажі задоволені настільки, що на той же Т-64 навіть пересідати не хочуть". Натомість він заявив, що кожне подальше життя від прильоту осколково-фугасного снаряда, пострілу РПГ-7 або загибелі екіпажу на ТМ-62 "буде на совісті тих, хто розповідає, наскільки Leopard 1 офігенний танк".

Нагадаємо, 1 грудня військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що виступає проти ідеї отримання Україною танків Leopard-1. З його слів, головним недоліком техніки є броня, оскільки вона легко пробивається російськими ПТРК або РПГ-7, 30-мм бронебійними набоями і автоматичною гарматою БМП-2.

Того ж дня стало відомо, що Греція хоче модернізувати танки Leopard 1A5. Зокрема, Генштабу Сухопутних військ італійська оборонна компанія Leonardo показала презентацію модернізації танків Leopard 1A5.