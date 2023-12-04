Українська ППО змушує ЗС РФ більше застосовувати КАБи на передовій, — ISW

Присутність ППО змушує вдаватися до винищувачів Су-35 і Су-34, які завдають дальніх ударів керованими бомбами на відстані 50-70 км.

Через те, що українська ППО охоплює певну площу вздовж лінії фронту, окупаційне угруповання вимушене дедалі більше покладатися на далекобійні керовані боєприпаси. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 3 грудня.

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив 3 грудня, що Сили оборони збивають російські ударні вертольоти (Ка-52 і Мі-24), щойно вони опиняються в зоні української ППО.

Присутність ППО змушує вдаватися до винищувачів Су-35 і Су-34, які завдають дальніх ударів керованими бомбами на відстані 50-70 км за лінією бойового ураження.

Влітку 2023 року ЗС РФ ефективно застосовували вертольоти для захисту від контрнаступу ЗСУ на заході Запорізької області. Але згодом активність вертольотів поменшала. Заяви Штупуна узгоджуються зі спостереженнями ISW: бомб, що планують, побільшало по всій лінії фронту, а на півдні України особливо.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, українська ППО змушує росіян використовувати керовані КАБи, оскільки для використання ФАБ потрібно, щоб літаки РФ перебували в межах досяжності української ППО.

За його словами, бомби КАБ неточні, тому їх запускають у великій кількості. У середньому близько 100 на день. Він також наголосив на необхідності України в ППО великої дальності та винищувачах F-16 для протидії російській авіаційній загрозі.

За оцінками британського Міноборони, російські системи ППО малої дальності "ТОР" (за класифікацією НАТО, SA-15 Gauntlet) також стримують українські операції. Вони забезпечують прикриття російських сухопутних військ на лінії фронту й ефективно використовуються для протидії операціям українських безпілотників.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися під Кремінною, а у ЗС РФ немає помітних успіхів у районі Куп'янська.

Також повідомлялося, що бійці ССО показали знищення живої сили противника.