"Жорстка посадка": в Росії впав гелікоптер Мі-2 через відмову двигуна (відео)

Два пілоти намагалися акуратно посадити вертоліт, проте не змогли. Транспортна прокуратура розпочала перевірку через аварію гелікоптера, розповіли журналісти.

У Ставропольському краї Російської Федерації російський гелікоптер Мі-2 здійснив жорстку посаду. Про це повідомило російське видання Mash.

"Вертоліт Мі-2 здійснив жорстку посадку під час обльоту нафтопроводу у Ставропольському краї", — йдеться у повідомленні.

За інформацією російських журналістів, вертоліт упав біля незлобненського цвинтаря. Зокрема, під час руху в гелікоптера, який належить московській компанії, відмовив другий двигун. Два пілоти намагалися акуратно посадити апарат, проте не змогли. Натомість вони не постраждали. Після приїзду лікарів, два чоловіки відмовилися від госпіталізації.

У ЗМІ додали, що транспортна прокуратура розпочала перевірку через аварію гелікоптера.

Російське видання Shot розповіло, що на території Георгіївського міського округу в Росії пілот та лінійний трубопровідник здійснювали плановий обліт нафтопроводу, проте в районі 25 км траси Георгієвськ — П'ятигорськ у судна відмовив двигун.

"Пілот посадив гелікоптер, але той завалився на бік. Екіпаж не постраждав, а ось гелікоптер отримав пошкодження. Судно належить компанії "Конверс авіа", — зазначили журналісти.

За словами очевидців, після падіння з повітряного судна почало витікати паливо.

Нагадаємо, 27 липня у росЗМІ повідомили, що в Алтайському краї в Росії розбився вертоліт Мі-8. В результаті чого загинуло шестеро осіб, ще семеро отримали поранення. За інформацією журналістів, повітряне судно зачепило дроти ЛЕП під час посадки.

29 серпня стало відомо про те, що в Челябінській області упав радянський вертоліт Мі-8. Особи, що перебували на борту, загинули. За словами очевидців, перед падінням гелікоптер сильно "бовтався" з боку в бік.