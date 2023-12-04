"Потрібні для захисту кордону": президент Болгарії ветував надання 100 БТР Україні

Техніка, як вважає президент Болгарії, може використовуватися в інтересах Софії під час надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, у тому числі у важкодоступних районах.

Українські війська повинні були отримати близько 100 бронетранспортерів, але президент Болгарії Румен Радев наклав вето на це рішення. Про це повідомило видання Nova.

Своє рішення політик мотивував тим, що болгарські депутати недостатньо ознайомилися "з конкретними умовами передачі". Він за цієї причини повернув документ до парламенту. У законодавчому органі мають надалі з ним ознайомитися.

Керівник держави вважає, що броньована транспортна техніка підвищеної прохідності, яку планували віддати Україні, може бути використана для захисту власних кордонів. Техніка, на його думку, може використовуватися під час надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, у тому числі у важкодоступних районах.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом", – зазначив Радев.

100 БТР від Болгарії для України

Парламент Болгарії офіційно мав намір передати Україні 100 списаних Міноборони країни бронетранспортерів, які ніколи не використовували. Національні збори Болгарії ухвалили міжурядову угоду з Україною про "безоплатне надання бронетанкової транспортної техніки", що означає передавання на потреби ЗСУ 100 старих бронетранспортерів разом з озброєнням і запчастинами.

Вперше, як планувалося, Болгарія здійснить передавання броньованої техніки Україні без посередників. Хоча, фахівці зазначають, що такі старі зразки БТР матимуть "як мінімум один недолік".

Нагадаємо, наприкінці листопада Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. ФРН є однією з лідерів серед країн, які надають допомогу нашим ЗСУ. В останньому пакеті Україна, зокрема, отримала партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом.