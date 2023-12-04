ЗС РФ завдали удару по дитячому садку в Херсоні: подробиці (фото)

За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, у закладі дошкільної освіти пошкоджено стіни та повибивало вікна. Поранена жінка в момент атаки перебувала на вулиці.

Російські окупанти знову атакували Херсон і цього разу постраждала будівля дитячого садка в Шумівському мікрорайоні міста. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі 4 грудня.

Стався обстріл приблизно об 11:00. Росіяни атакували дитячий садок, унаслідок чого в будівлі було пошкоджено стіни та повибивало вікна.

Попередньо, внаслідок атаки постраждала одна людина, проте інформацію продовжують уточнювати.

Російські окупанти атакували дитячий садок у Херсоні Фото: Олександр Прокудін / Telegram Російські окупанти атакували дитячий садок у Херсоні Фото: Олександр Прокудін / Telegram Російські окупанти атакували дитячий садок у Херсоні Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко також прокоментував інцидент. У своєму Telegram-каналі він написав, що російські окупанти атакували Корабельний район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега регіону.

"Пошкоджено один із закладів дошкільної освіти. Поранено жінку 57 років. Перебувала на вулиці на момент обстрілу. Наразі травмовану госпіталізували", — йдеться в повідомленні.

Яке саме озброєння використовували для обстрілу мирного міста — на момент публікації матеріалу не повідомляли.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що з-під завалів у Донецькій області дістали тіло 8-річної дитини. Начальник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко зазначив, що під завалами будинку не виявили батьків дитини — 33-річну жінку та 38-річного чоловіка. Якщо до кінця розбору завалів їх не буде знайдено, тоді вважатимуться зниклими безвісти.