"Родину живою не знайдемо": з-під завалів на Донеччині дістали тіло 8-річної дитини (відео)

Начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко розповів, що під завалами будинку не виявили батьків дитини — 33-річну жінку та 38-річного чоловіка. За його словами, якщо цивільних не знайдуть, їх вважатимуть зниклими безвісти.

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В ніч на 30 листопада ворожа ракета С-300 влучила в 3-поверховий будинок у Новогродівці на Донеччині. З-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки, батьків дитини не знайшли. Про це 4 грудня повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Шевченко.

"Станом на ранок 04.12.2023 з-під завалів дістали тіло дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами не знайшли", — йдеться у повідомленні.

Шевченко уточнив, що пошуково-рятувальна операція досі триває.

В громаді оголосили жалобу

Крім того, начальник Новогродівської МВА розповів, що в громаді оголосили триденну жалобу за загиблими мешканцями. Вона триватиме до 6 грудня.

"Співчуття родинам і близьким загиблих. Вічна пам'ять невинним душам. Вічний біль, який ніколи не пробачимо росіянам", — написав посадовець.

Батьків шукають кінологи зі службовими собаками, нацпол та інші служби: деталі

Раніше Олександр Шевченко у коментарі для "Суспільного" повідомив, що під завалами будинку не виявили батьків дитини — 33-річну жінку та 38-річного чоловіка.

За його словами, якщо родину не знайдуть, її вважатимуть зниклою безвісти. У неділю, 3 грудня, на місці проводили додаткові роботи, до яких долучили національну поліцію та інші служби.

"На жаль, родину вже знайти живою не зможемо, якщо вона там перебувала. Завтра знову приїдуть кінологи, переглядатиме знову все будівельне сміття", — зазначив начальник Новогродівської МВА.

Крім того, як додав Шевченко, у місті працюють над відновленням комунікацій, зокрема, електрики. До будинку, у який влучила російська ракета, приставили охорону.

За його інформацією, у вцілілих квартирах нині проживають восьмеро людей, інші — виїхали до родичів чи знайомих.

Начальник Новогродівської МВА уточнив, що жителям зруйнованих чи пошкоджених квартир благодійники від ООН надаватимуть допомогу, від сьогодні почне працювати комісія з компенсації.

ЗС РФ обстріляли Покровськ, Мирноград і Новогродівку: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 30 листопада російські окупанти запустили щонайменше шість ракет С-300 по Покровському району Донецької області. Загалом відомо про десятьох постраждалих. Також під удар потрапив Мирноград, де руйнувань зазнала будівля поліції.

Раніше речник управління ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін у коментарі медіа "Суспільне" розповів, що з-під завалів у Новогродівці дістали тіло загиблого. За його словами, це 61-річний чоловік. Також повідомлялося, що рятувальники розібрали понад 130 тонн конструкцій.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що війська РФ атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, а в регіонах активно працювали системи ППО. Інформацію про бойову роботу протиповітряної оборони підтвердили в Хмельницькій ОВА. Повітряну тривогу через загрозу застосування ракетного озброєння також було оголошено в кількох українських областях.